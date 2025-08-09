Укр
Певец Александр Пономарев рассказал, на чем зарабатывает во время войны

Алена Кюпели
9 августа 2025, 15:50обновлено 9 августа, 16:36
Александр Пономарев раскрыл, чем занимается во время войны и на чем зарабатывает.
Александр Пономарев
Александр Пономарев рассказал о заработках во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский известный певец Александр Пономарев, который старается скрывать свою личную жизнь, рассказал о том, что его звукозаписывающая студия больше не работает.

Об этом он рассказал в разговоре с ТСН.ua. По словам артиста, студия "З ранку до ночі", на которой записывались почти все артисты, пока остановила свою работу и не функционирует. Потому что ребята, которые на ней работали, либо служат в армии, либо уехали за границу", — рассказал артист.

По словам Пономарева, он все же имеет заработки даже во врем войны в Украине. Оказывается, что он получает авторские выплаты, а также имеет свой YouTube-канал, также иногда корпоративные концерты. "Конечно, их стало гораздо меньше, но я не жалуюсь, потому что сейчас всем тяжело", - говорит он.

Александр Пономарев скрывает свою личную жизнь
Александр Пономарев рассказал о заработках / фото: instagram.com, Александр Пономарев

Как выяснилось, в этом году Вокальной Академии Пономарева исполняется уже 10 лет, но, по его словам, она до сих пор не приносит прибыли. Более того, первые четыре года артисту приходилось в нее только вкладывать собственные сбережения.

"Сказать, что я на этом что-то зарабатываю, я не могу, потому что этот бизнес выходит приблизительно в ноль. И меня это устраивает. Сейчас Академии уже 10 лет, но первые четыре года я постоянно ее финансировал. В среднем получалось где-то четыре тысячи долларов в месяц. Но для меня это никогда не было бизнесом, скорее, душевный порыв. Это место для детей и взрослых, где они учатся раскрывать свой талант", — рассказал певец.

О персоне: Александр Пономарев

Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

