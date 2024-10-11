После издевательств над отцом-путинистом: дочь Киркорова сорвала куш

Алла-Виктория Киркорова уже берет деньги за рекламу.

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Алла-Виктория зарабатывает после высмеиваний отца / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Алла-Виктория Киркорова не упускает возможность заработать деньги.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, после издевательских видео девочки об отце-путинисте ей платят деньги за рекламу в соцсетях.

видео дня

"Наследница исполнителя хита "Зайка моя" недавно стала активно развивать социальные сети. Она снимает юмористические ролики, в которых пародирует и даже высмеивает звездного отца. За это девочку критикуют, но она не видит ничего плохого в своем контенте, так как Киркоров – ее отец, а не посторонний человек", - сообщили пропагандисты.

Отметим, цена рекламы - до 1500 рублей за пост, но Киркорова анонсировала повышение прайса.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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