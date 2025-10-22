Последний поцелуй: Карла Бруни трогательно проводила Саркози сидеть в тюрьме

Экс-президент Франции отправился отбывать свой тюремный срок.

Карла Бруни проводила Николя Саркози в тюрьму / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram/dario.maltese

Экс президент Франции Николя Саркози поцеловался в последний раз с женой Карлой Бруни, покидая свой дом.

Как пишет Independent, политик будет отбывать пятилетний тюремный срок.

Саркози был осужден в прошлом месяце за участие в заговоре с целью незаконного сбора средств на избирательную кампанию в Ливии.

Саркози — первый бывший французский лидер, заключенный в тюрьму после маршала Филиппа Петена, пособника нацистов, после Второй мировой войны.

Перед тем, как попасть в тюрьму, его видели выходящим из дома, держась за руки с госпожой Бруни. Его встречала толпа сторонников, скандировавших его имя и распевавших "Марсельезу". Вскоре после этого он опубликовал сообщение в социальной сети X, в котором заявил, что стал жертвой "мести и ненависти".

"Я хочу сказать французам со всей своей непоколебимой силой, что сегодня утром в тюрьму попадает не бывший президент Республики, а невиновный человек", — сказал он.

"Я очень горжусь им, горжусь тем, что он отправляется в тюрьму с высоко поднятой головой и абсолютно уверенным в своей невиновности", — заявил его брат, Гийом Саркози.

Себастьян Ковел, начальник знаменитой парижской тюрьмы Ла-Сант, где будет содержаться Саркози, заявил, что бывший президент будет содержаться в изоляции.

Карла Бруни и Николя Саркози много лет вместе / Скриншот видео

"Он сможет самостоятельно выходить на прогулочный двор два раза в день, иметь доступ к комнате для занятий, когда будет один, и будет один в тюремной камере", — сказал Ковел.

Приговор Саркози положил конец многолетним судебным баталиям, связанным с обвинениями в том, что его предвыборная кампания 2007 года принесла миллионы долларов ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, который впоследствии был свергнут и убит во время восстания "арабской весны".

Хотя Саркози был признан виновным в сговоре с ближайшими помощниками с целью организации этой схемы, его оправдали по делу о личном получении или использовании средств.

