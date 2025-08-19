Укр
Повезла себя в роддом: Осадчая умилила новыми фото младшего сына

Алена Кюпели
19 августа 2025, 16:59
Катя Осадчая нежно поздравила сына
Катя Осадчая нежно поздравила сына

Кратко:

  • Как сейчас выглядит младший сын Катерины Осадчей
  • Как она обратилась к сыну

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая поделилась чрезвычайно теплыми снимками своего младшего сына Данила.

На своей странице в Instagram, она опубликовала фото малыша-блондина и трогательно обратилась к нему.

Катя Осадчая нежно поздравила младшего сына
Катя Осадчая нежно поздравила младшего сына

"Наш Данилко, наш нежный мальчик с днем рождения! Четыре года назад ты так неожиданно появился на свет, что три дня родители не могли определиться с именем, и друзья с родственниками просто поздравляли нас с рождением Юрьевича", - рассказывает о том, как родился мальчик, ведущая.

Катя Осадчая нежно поздравила младшего сына
Катя Осадчая нежно поздравила младшего сына

По ее словам, сынок решил родиться именно тогда, когда весь город стоял в пробках из-за парада к 30-летию независимости, а мама в легком тумане села за руль и повезла себя в роддом.

Катя Осадчая нежно поздравила младшего сына
Катя Осадчая нежно поздравила младшего сына

"Ты так быстро начал говорить, что я даже не заметила этого момента — только однажды услышала: "Мама, какое красивое платье. Я обожаю наше время вдвоем, когда мы учимся договариваться и слышать друг друга. Данилочка, ты наш младший, но уж такой взрослый. Мы сделаем все, чтобы ты был счастлив", - написала счастливая мама.

Катя Осадчая нежно поздравила младшего сына
Катя Осадчая нежно поздравила младшего сына
Катя Осадчая нежно поздравила младшего сына
Катя Осадчая нежно поздравила младшего сына

Добавим, как сообщал Главред, Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.

Екатерина Осадчая
Екатерина Осадчая

А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".

О персоне: Катерина Осадчая

Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

