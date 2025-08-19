Повезла себя в роддом: Осадчая умилила новыми фото младшего сына

Кратко:
Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая поделилась чрезвычайно теплыми снимками своего младшего сына Данила.
На своей странице в Instagram, она опубликовала фото малыша-блондина и трогательно обратилась к нему.
"Наш Данилко, наш нежный мальчик с днем рождения! Четыре года назад ты так неожиданно появился на свет, что три дня родители не могли определиться с именем, и друзья с родственниками просто поздравляли нас с рождением Юрьевича", - рассказывает о том, как родился мальчик, ведущая.
По ее словам, сынок решил родиться именно тогда, когда весь город стоял в пробках из-за парада к 30-летию независимости, а мама в легком тумане села за руль и повезла себя в роддом.
"Ты так быстро начал говорить, что я даже не заметила этого момента — только однажды услышала: "Мама, какое красивое платье. Я обожаю наше время вдвоем, когда мы учимся договариваться и слышать друг друга. Данилочка, ты наш младший, но уж такой взрослый. Мы сделаем все, чтобы ты был счастлив", - написала счастливая мама.
О персоне: Катерина Осадчая
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
