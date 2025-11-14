"Психика и тело больше не могут": жена Джигана показалась в разбитом состоянии

После решения о разводе у Оксаны Самойловой начался сложный период.

https://glavred.info/starnews/psihika-i-telo-bolshe-ne-mogut-zhena-dzhigana-pokazalas-v-razbitom-sostoyanii-10715447.html Ссылка скопирована

Оксана Самойлова - развод с Джиганом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Самойлова

Вы узнаете:

Оксана Самойлова рассказала о трудностях после развода

Что довело до слез жену предателя Украины

Российская блогерша Оксана Самойлова, которая переживает развод с предателем Украины рэпером Джиганом, напугала поклонников своим внешним видом. Знаменитость призналась в соцсетях, что после расставания она часто плачет и не справляется с нагрузкой.

Недавно состоялось первое заседание по делу о разводе Джигана и Оксаны Самойловой. На суд она пришла стильной и уверенной, создавая впечатление, что развод для нее почти праздник. Однако, как оказалось, расставание все же повлияло на состояние блогерши, которая теперь пытается отвлечься и полностью погрузиться в работу. Самойлова призналась подписчикам, что у нее больше нет сил.

видео дня

Оксана Самойлова - личная жизнь / фото: instagram.com, Оксана Самойлова

"У меня нет выходных. Это бесконечный процесс, непрекращающийся. Я вчера еду в два часа ночи со съемки и понимаю, что моя психика и мое тело просто не могут больше существовать в таком режиме. И я не понимаю, что мне делать, потому что моя работа не может закончиться. Я не могу позволить себе заболеть, я не могу не пойти, я не могу отменить, потому что все это контрактные обязательства... Я сегодня проснулась, поплакала, оделась и поехала...", — рассказала Оксана.

Оксана Самойлова, Джиган - развод / фото: instagram.com, Джиган

Пока его почти бывшая жена переживает тяжелый период, уроженец Одессы Джиган начал жить свою лучшую жизнь. Недавно он вернулся с сыном из Дубая, увиделся с дочками и отправился в загородный дом, куда бывшая супруга не приезжает. Предателя Украины также неоднократно замечали в компании других женщин, что лишь подтверждает: долго горевать после развода он не стал.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Тина Кароль удивила поклонников неожиданным намеком на изменения в личной жизни. Артистка опубликовала видео, на котором засветила кольцо на безымянном пальце.

Также российский певец Никита Пресняков может вернуться на родину. Денежный поток Никите ограничили и отец Владимир Пресняков, и звездная бабушка Алла Пугачева. Несмотря на связи в российском шоу-бизнесе, не все считают, что Преснякову-младшему удастся построить карьеру.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Джиган Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред