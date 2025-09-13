"Пусть спокойно живет": Седокова опозорилась ответом о самоубийстве бывшего мужа

Певица-предательница Украины посоветовала "жить" своему покойному мужу.

Янис Тимма убил себя после развода с Анной Седоковой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/janis.timma, instagram.com/annasedokova

Певица-предательница Анна Седокова, которая несколько месяцев назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, дала странный комментарий.

Об этом написали российские пропагандисты, телеграмм канал "Звездач".

Так, Седокова решила пожаловаться на "плохих" журналистов, которые задают "кровожадные" вопросы относительно самоубийства Яниса Тиммы.

Анна Седокова и Янис Тимма прожили вместе несколько лет / instagram.com/annasedokova

"Две девушки достают телефоны и начинают меня снимать, и говорят: "Здравствуйте, прокомментируйте — на вас заведено уголовное дело". Я в таком шоке была. Они задают очень кровожадные вопросы. Я останавливаюсь и говорю: "Пожалуйста, давайте оставим это в покое. Уже давно надо оставить его имя. Пускай он спокойно живет, пускай он спокойно где-то там на небесах существует. Зачем вы такое делаете? Зачем вы причиняете такую боль?".

Очевидно, что "совет" покойному Янису Тимме - "жить", при том, что баскетболист уже давно мертв.

Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

О персоне: Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

