Россияне бьются в истерике: в РФ рассекретили финансовое положение Пугачевой

Алена Кюпели
11 октября 2025, 14:45
Россияне разгневались из-за того, что Алла Пугачева получает пенсию в России.
Пугачева сделала заявление
Пугачева получает пенсию в РФ / Коллаж Главред, фото Instagram/alla_orfey

Кратко:

  • Почему Пугачева бесит россиян
  • Какая у нее пенсия

Российская певица Алла Пугачева, которая не захотела жить в террористической России, разозлила россиян.

Как пишут российские пропагандисты, все дело в том, что уехавшая из России Алла Пугачева получает пенсию в размере 67 тысяч рублей (около 35 000 гривен). Это в три раза больше обычной пенсии россиян. "Простые люди, узнав о пенсии Примадонны, впали в ярость", - пишут пропагандисты.

Алла Пугачева три года назад эмигрировала из России. При том певица продолжает получать на Родине большую пенсию.

В частности, стало известно, что Пугачевой положены надбавки за звание Народной артистки СССР, она лауреат Госпремии РФ, а еще награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / Скрин из видео: www.youtube.com

Но даже этих денег не хватит на то, чтобы оплатить коммуналку в "богатой" России. В собственности звезды элитная квартира в центре Москвы, два земельных участка, а еще особняк на Истре.

Россияне, узнав о пенсии Примадонны, пришли в ярость. Люди гневаются, мол, пенсионерка давно не живет в воюющей России. "Она еще и гражданка Израиля. С двойным гражданством получает привилегии со всех сторон", "Не живет в России больше трех лет - до свидания, пенсия в России!", "Эта наша ей милостыня! Пусть радуется и ядом своим захлебывается от злобы!", "Ей всё равно на операции таких денег не хватит", "Лишить всего. Пусть живет на чужбине", - цитирует издание "добрых" россиян.

Алла Пугачева - позиция по войне РФ в Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева и Галкин открыто выступили против войны, осудили агрессию Кремля и покинули страну. Галкин активно поддерживает Украину на своих концертах и в соцсетях, а Пугачева неоднократно заявляла, что не желает быть частью государства, где пропагандируется насилие и ненависть.

Ранее Главред сообщал, что российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин посетили спектакль Алексея Кортнева и Семена Трескунова, который признан в стране-оккупанте иноагентом. Супруги сидели в середине зала среди других зрителей.

Также адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

23:58

Синий знак с тремя полосами и кучей стрелок появился на дорогах: что он означает

23:47

"Угроза существует": эксперт назвал главные "города-мишени" для РФВидео

22:53

Переломный момент для четырех знаков зодиака: они скоро исполнят свои мечты

