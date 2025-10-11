Россияне бьются в истерике: в РФ рассекретили финансовое положение Пугачевой

Кратко:
- Почему Пугачева бесит россиян
- Какая у нее пенсия
Российская певица Алла Пугачева, которая не захотела жить в террористической России, разозлила россиян.
Как пишут российские пропагандисты, все дело в том, что уехавшая из России Алла Пугачева получает пенсию в размере 67 тысяч рублей (около 35 000 гривен). Это в три раза больше обычной пенсии россиян. "Простые люди, узнав о пенсии Примадонны, впали в ярость", - пишут пропагандисты.
Алла Пугачева три года назад эмигрировала из России. При том певица продолжает получать на Родине большую пенсию.
В частности, стало известно, что Пугачевой положены надбавки за звание Народной артистки СССР, она лауреат Госпремии РФ, а еще награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени.
Но даже этих денег не хватит на то, чтобы оплатить коммуналку в "богатой" России. В собственности звезды элитная квартира в центре Москвы, два земельных участка, а еще особняк на Истре.
Россияне, узнав о пенсии Примадонны, пришли в ярость. Люди гневаются, мол, пенсионерка давно не живет в воюющей России. "Она еще и гражданка Израиля. С двойным гражданством получает привилегии со всех сторон", "Не живет в России больше трех лет - до свидания, пенсия в России!", "Эта наша ей милостыня! Пусть радуется и ядом своим захлебывается от злобы!", "Ей всё равно на операции таких денег не хватит", "Лишить всего. Пусть живет на чужбине", - цитирует издание "добрых" россиян.
Алла Пугачева - позиция по войне РФ в Украине
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева и Галкин открыто выступили против войны, осудили агрессию Кремля и покинули страну. Галкин активно поддерживает Украину на своих концертах и в соцсетях, а Пугачева неоднократно заявляла, что не желает быть частью государства, где пропагандируется насилие и ненависть.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин посетили спектакль Алексея Кортнева и Семена Трескунова, который признан в стране-оккупанте иноагентом. Супруги сидели в середине зала среди других зрителей.
Также адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей.
Вас также может заинтересовать:
- На стиле: Галкин и Пугачева ошеломили своим видом на прогулке
- Красивые и стильные: Пугачева и Галкин удивили публичным появлением
- "Ногой дверь открывала": Алла Пугачева пошла на отчаянный шаг
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред