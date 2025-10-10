"Ногой дверь открывала": Алла Пугачева пошла на отчаянный шаг

Вы узнаете:
- Почему Алла Пугачева приезжала в РФ
- Как с этим связан Максим Галкин
Российская певица Алла Пугачева, которая открыто выступила против войны и поддерживает Украину после террористического вторжения РФ, несколько раз возвращалась на родину с тайной целью. Об этом росСМИ рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
По словам путиниста, Алла Борисовна, которая сейчас живет заграницей, якобы решила вернуться в Россию, чтобы воспользоваться старыми связями и помочь своему мужу Максиму Галкину. Муж певицы Валерии кичился тем, что легенда российской сцены утратила былое влияние.
"Раньше она, извините, ногой дверь открывала во все кабинеты. А сегодня двери для нее закрылись. Она потеряла свой статус и влияние. Она приезжала сюда договариваться, чтобы ее мужу разрешили вернуться и снова заниматься своей профессией", — заявил Пригожин.
Он также пожаловался, что, несмотря на давление со стороны российских властей, Пугачева по-прежнему пользуется огромным авторитетом в обществе. Пригожин обвинил Аллу и Максима в том, что они якобы манипулируют любовью поклонников, чтобы сохранять влияние, находясь за пределами РФ.
Алла Пугачева - позиция по войне РФ в Украине
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева и Галкин открыто выступили против войны, осудили агрессию Кремля и покинули страну. Галкин активно поддерживает Украину на своих концертах и в соцсетях, а Пугачева неоднократно заявляла, что не желает быть частью государства, где пропагандируется насилие и ненависть.
Ранее Главред сообщал, что российская певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин посетили спектакль Алексея Кортнева и Семена Трескунова, который признан в стране-оккупанте иноагентом. Супруги сидели в середине зала среди других зрителей.
Также адвокат Александр Трещев подал иск в суд против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью проекту "Скажи Гордеевой". По информации источника, с уехавшей из России певицы требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
