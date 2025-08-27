Семья Брюса Уиллиса приняла важное решение

Семья голивудского актера решила переселить его в отдельный дом.

Брюс Уиллис неизлечимо болен / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На фоне более чем двухлетней борьбы с деменцией мозг Брюса Уиллиса "его подводит", а его способность общаться слабеет. Именно поэтому семья актера приняла в отношении него важное решение.

Как пишет ABC News, по словам его жены Эммы Хеминг Уиллис, в целом он в хорошем состоянии здоровья.

"В целом, Брюс в отличном состоянии здоровья, знаете ли. Это просто его мозг его подводит", — сказала она.

На вопрос, узнает ли ее Уиллис, с которым она прожила 16 лет, Хеминг Уиллис ответила, что связь с ней все еще существует.

Брюс Уиллис с внучкой Луэттой / instagram.com/rumerwillis

"Я чувствую, что узнает, да? То есть, я знаю, что узнает. Знаете, когда мы с ним… он словно светится, правда?" Хеминг Уиллис рассказал Сойеру, добавив, что его связь сохраняется и с дочерьми Уиллиса. "Он держит нас за руки. Мы целуем его. Мы обнимаем его. Он отвечает нам взаимностью. Знаете, ему это нравится", - добавила она.

Она продолжила: "И это всё, что мне нужно, понимаете? Мне не нужно, чтобы он знал, что я его жена, и что мы поженились в этот день, и вот что… Мне ничего этого не нужно. Я просто хочу чувствовать, что у нас с ним есть связь. И она есть".

Брюс Уиллис, Эмма Хеминг / ua.depositphotos.com

Эмма Хеминг также сообщила, что его семья приняла решение разместить Уиллиса в отдельном доме, где ему обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение.

"Я знала, что Брюс в первую очередь хотел бы этого для наших дочерей. Он хотел бы, чтобы они жили в доме, который больше соответствовал их потребностям, а не его собственным", — призналась Эмма Хеминг.

О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

