Скончался популярный соул-исполнитель D’Angelo

Алена Кюпели
15 октября 2025, 09:32
Музыкант болел неизлечимым заболеванием, но по словам своих родных, мужественно боролся.
Скончался певец D’Angelo
Скончался певец D’Angelo / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

  • Что случилось с D’Angelo
  • Что написала его семья

Лауреат премии "Грэмми" R&B-соул-исполнитель Д’Анджело умер от рака поджелудочной железы.

Как стало известно TMZ, автор и исполнитель хита "Brown Sugar" скончался во вторник утром в Нью-Йорке, сообщают источники, близкие к его семье и бывшему менеджеру Кедару Массенбургу. Хотя D’Angelo не говорил публично о своей борьбе с раком, сообщается, что он проходил лечение уже несколько месяцев.

видео дня
Певец Ди Энджело был звездой соул музыки
Певец Ди Энджело был звездой соул музыки / Фото Википедии

Семья D’Angelo опубликовала заявление после его смерти: "Сияющая звезда нашей семьи померкла для нас в этой жизни. После продолжительной и мужественной борьбы с раком мы с разбитым сердцем сообщаем, что Майкл Д'Анджело Арчер, известный своим поклонникам по всему миру как D’Angelo, был отозван домой и покинул этот мир сегодня, 14 октября 2025 года. Мы опечалены тем, что он оставит семье лишь дорогие воспоминания, но мы бесконечно благодарны ему за наследие необычайно трогательной музыки. Мы просим вас уважать нашу частную жизнь в это трудное время, но приглашаем всех вас присоединиться к нам в трауре по его кончине и в чествовании дара песен, который он оставил миру".

D’Angelo был уникальным талантом, сотрудничавшим с такими артистами, как Jay-Z, Snoop Dogg и Q-Tip... после того, как он ворвался на сцену в 1995 году со своим дебютным сольным альбомом "Brown Sugar".

Он выиграл четыре премии "Грэмми", включая "Лучший R&B-альбом" за "Voodoo" в 2001 году и "Black Messiah" в 2016 году. Он также получил награду за лучшую R&B-песню в 2016 году за "Really Love" и за лучшее мужское вокальное R&B-исполнение за "Untitled (How Does It Feel)".

Еще до победы на "Грэмми" песня "How Does It Feel" оставила неизгладимый след в музыке и умах школьниц по всему миру благодаря своему культовому видеоклипу, в котором певец позирует один на пустом черном фоне, при этом полностью обнаженный.

О персоне: D'Angelo

D'Angelo (Майкл Юджин Арчер) - американский R&B и нео-соул исполнитель, автор, мультиинструменталист и продюсер. Известен своим музыкальным талантом и необычными вокальными данными. Сыграл одну из главных ролей в формировании стиля neo-soul в середине 90-х годов прошлого века.

