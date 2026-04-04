Сумская дала однозначный ответ, как остается стройной

Ольга Сумская поделилась секретом своей отличной формы.

https://glavred.info/starnews/sumskaya-dala-odnoznachnyy-otvet-kak-ostaetsya-stroynoy-10754225.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская раскрыла секрет фигуры

Кратко:

Что делает Сумская для своей фигуры

Каким секретом она поделилась

Известная актриса Ольга Сумская поделилась секретом своей стройной фигуры, которую ей удается сохранять уже на протяжении многих лет.

Об этом она рассказала в коротком комментарии ТСН.

видео дня

На презентации фильма "Скамер" артистка уверенно заявила, что самое эффективное средство для поддержания формы - это интервальное голодание. Сумская отмечает, что это не совсем голодание в классическом понимании.

"Интервальное голодание. Собственно, это даже не голодание. Если вы сможете позавтракать максимум до 10 часов. Я, например, вообще не хочу есть утром — чтобы появился аппетит, это где-то 12 или час дня, а это уже обед. Люди завтракают в 8, и я думаю: откуда берется аппетит? Поэтому позавтракать в 10, а потом поужинать в 5. Это должны быть белки, углеводы — до часу, и все, потом закрыть рот и не вспоминать о еде", — пояснила актриса.

Сумская также добавила, что из-за насыщенного графика ей не всегда удается строго соблюдать такой режим.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред