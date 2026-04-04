Сумская дала однозначный ответ, как остается стройной

Кратко:
- Что делает Сумская для своей фигуры
- Каким секретом она поделилась
Известная актриса Ольга Сумская поделилась секретом своей стройной фигуры, которую ей удается сохранять уже на протяжении многих лет.
Об этом она рассказала в коротком комментарии ТСН.
На презентации фильма "Скамер" артистка уверенно заявила, что самое эффективное средство для поддержания формы - это интервальное голодание. Сумская отмечает, что это не совсем голодание в классическом понимании.
"Интервальное голодание. Собственно, это даже не голодание. Если вы сможете позавтракать максимум до 10 часов. Я, например, вообще не хочу есть утром — чтобы появился аппетит, это где-то 12 или час дня, а это уже обед. Люди завтракают в 8, и я думаю: откуда берется аппетит? Поэтому позавтракать в 10, а потом поужинать в 5. Это должны быть белки, углеводы — до часу, и все, потом закрыть рот и не вспоминать о еде", — пояснила актриса.
Сумская также добавила, что из-за насыщенного графика ей не всегда удается строго соблюдать такой режим.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред