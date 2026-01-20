Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Сын Грубича показался с протезом-механической рукой и показал, как управляет им

Алена Кюпели
20 января 2026, 22:11
33
Ярослав Грубич потерял руку, защищая Украину от террористической России.
Ярослав Грубич
Ярослав Грубич потерял руку на войне / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yarhrubych

Кратко:

  • Как сейчас выглядит мололрй мужчина
  • Что он сам говорит

Сын популярного украинского телеведущего Константина Грубичапоказался с механическим протезом на руке.

В июле 2025 года сын Константина Грубича Ярослав получил тяжелое ранение на фронте и потерял руку.

видео дня

"Начало! Не пугайтесь, это механический протез с крюком, после него будет бионический с кистью. Посмотрим, как это все будет работать в быту", — поделился с фоловерами Грубич-младший.

Сын Грубича показался с протезом
Сын Грубича показался с протезом / Фото Instagram/yaroslav_grubych

"Начало. Не пугайтесь, это механический протез с крюком, после него будет бионический с кистью. Увидим, как это все будет работать в быту", - рассказывает воин.

Он также продемонстрировал, как управляется с новой "рукой".

Ранение Ярослава Грубича для него и его семьи стало настоящим шоком - первое время было сложно справиться с этой новостью. Тогда Грубича-старшего сильно поддержали друзья и коллеги. "Я не скажу, что звонили, потому что писали. Я тогда был немного так в тумане и не могу назвать всех. Но, пожалуй, все, кого я знаю", - рассказал Константин.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, украинский певец Тарас Тополя снова вышел на связь после комментария о шантаже злоумышенниками своей бывшей жены Елены Тополи. Оказалось, что артист и сам стал целью мошенников и решил предупредить поклонников.

Накануне стало известно, что легендарная певица София Ротару, которая в последнее время предпочитает непубличность и реагирует на обстрелы Украины, поделилась редким фото.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Константин Грубич

Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Константин Грубич новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадры

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадры

22:41Мир
Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

20:55Война
Мы на пути к кардинальному решению войны - Буданов

Мы на пути к кардинальному решению войны - Буданов

20:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

Последние новости

22:41

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадры

22:26

Когда не будет света в Запорожской области 21 января - опубликовали свежие графики

22:23

Дивная загадка природы: зачем страусам четыре коленные чашечки на двух лапах

22:11

Сын Грубича показался с протезом-механической рукой и показал, как управляет им

21:54

Значение слова "деньги" раскрывает истинную историю России — что скрывает МоскваВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:44

Скандальный форвард Динамо может уйти в аренду, но есть нюанс: СМИ раскрыли условие

21:28

Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффектВидео

20:55

Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

20:47

РФ нацелилась на расширение контроля в двух областях: где существует угроза

Реклама
20:29

Мы на пути к кардинальному решению войны - БудановВидео

20:29

Грозит ли Киеву катастрофа: в КГГА назвали сроки подачи отопления и света

20:25

Будет гореть ярко и долго: как за две минуты сделать свечу из того, что есть дома

20:08

Последствия обстрелов сказались: в "Укрэнерго" рассказали об отключении 21 января

19:43

Ударит 17-градусный мороз: Украину накрывает новая холодная погода

19:35

Угроза с моря, РФ ударила по Украине "Цирконом": в ВМС указали на важный нюанс

19:29

В МИД поставили на место руководство МККК после сравнения ударов в Украине и РФ

19:26

Россия атаковала Запорожье - дома разрушены, количество погибших резко возрослоВидео

19:25

Действительно ли в СССР квартиры давали бесплатно: большой обман советской власти

19:19

"Враг ставит под угрозу безопасность Европы": что происходит на Чернобыльской АЭС

19:10

РФ пытается организовать гуманитарную катастрофу в Украинемнение

Реклама
18:56

"Просто в шоке": эксперт объяснила, как арест Мадуро бьет по ПутинуВидео

18:39

Федоров назвал новую стратегическую цель Украины в войне - что предполагается

18:34

Вот почему блюда подгорают: на какие показатели в духовке стоит обратить внимание

18:29

"Полностью осиротела": в семье звезды "Скаженого Весілля" случилось гореВидео

18:27

Смертельно опасно: украинцев призвали не использовать газовую плиту для отопления

17:57

Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

17:49

Как говорить с котом, чтобы он понимал хозяина и слушался - секрет знают единицыВидео

17:41

Нес авиабомбы: десантники сбили дорогостоящий российский дрон "Форпост"Видео

17:39

Спасет во время отключений: как сделать рукомойник из бутылки воды

17:36

Три запрета, которые стоит нарушать: что нельзя делать в праздник 21 января

17:28

В приюте были уверены, что пёс слепой, но вскоре всплыла неожиданная правда

17:21

Без витрин и касс: как нелегальные сигареты продают через интернет

17:16

Украинские звезды постят свои смелые фото, чтобы поддержать Елену Тополю

17:03

Возвращение мира "Игры престолов": о чем новый сериал "Рыцарь семи королевств"Видео

16:55

На начало 2026 года UKRTAC выходит на объем около 70% потребностей ВСУ в бронежилетах

16:54

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

16:54

Гороскоп для Скорпионов на февраль 2026: переезд, новая работа и возврат прошлогоВидео

16:48

Трамп запускает замену для ООН: какова роль Украины в новой организации и для чего там РФ

16:44

Семь минут и готово: рецепт невероятно вкусной и бюджетной закуски из лаваша

16:38

София Ротару поделилась новым фото со своим мужчиной

Реклама
16:33

Полярный холод накроет Житомирскую область: прогноз погоды на ближайшие дни

16:30

Останется ли Киев без отопления: эксперт раскрыл реальный сценарий

15:56

В Украине внезапно снизили цены на популярное мясо: сколько обойдется килограмм

15:47

Как вскипятить воду без света и газа: 5 эффективных способов во время отключений

15:32

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

15:21

"Объединила всех против себя": Тина Кароль обратилась к украинцам после скандалаВидео

14:59

Ядерная безопасность под угрозой: из-за российской атаки ЧАЭС полностью обесточена

14:50

За 10 лет своего существования НАБУ проело более 10,6 млрд грн налогов украинцев – эксперт

14:36

Сибирский антициклон с морозами бушует на Полтавщине: как изменится погода

14:33

Рядом с РФ и Беларусью: Зеленский отреагировал на приглашение Украины в Совет мираВидео

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять