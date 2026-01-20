Сын Грубича показался с протезом-механической рукой и показал, как управляет им

Ярослав Грубич потерял руку, защищая Украину от террористической России.

Ярослав Грубич потерял руку на войне / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yarhrubych

Сын популярного украинского телеведущего Константина Грубичапоказался с механическим протезом на руке.

В июле 2025 года сын Константина Грубича Ярослав получил тяжелое ранение на фронте и потерял руку.

"Начало! Не пугайтесь, это механический протез с крюком, после него будет бионический с кистью. Посмотрим, как это все будет работать в быту", — поделился с фоловерами Грубич-младший.

Сын Грубича показался с протезом / Фото Instagram/yaroslav_grubych

Он также продемонстрировал, как управляется с новой "рукой".

Ранение Ярослава Грубича для него и его семьи стало настоящим шоком - первое время было сложно справиться с этой новостью. Тогда Грубича-старшего сильно поддержали друзья и коллеги. "Я не скажу, что звонили, потому что писали. Я тогда был немного так в тумане и не могу назвать всех. Но, пожалуй, все, кого я знаю", - рассказал Константин.

О персоне: Константин Грубич Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

