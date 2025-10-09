Терпение лопнуло: жена предателя Джигана бросила его и назвала причину

Оксана Самойлова подала на развод с предателем Украины.

Оксана Самойлова расстается с Джиганом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джиган

Вы узнаете:

Оксана Самойлова подала на развод

Почему распалась семья рэпера

Известная блогер и предпринимательница Оксана Самойлова подала на развод с предателем Украины рэпером Джиганом, который поддерживает террористическое вторжение РФ, забыв о своих одесских корнях. О разрыве пары сообщили росСМИ.

Заявление в суд Самойлова подала 6 октября. Впереди пару ждет месяц на примирение и предварительное заседание.

Слухи о новых проблемах в отношениях пары появились, когда Оксана перестала публиковать совместные фото с мужем в соцсетях, а затем в одиночестве улетела на Неделю моды в Париже. Также недавно Оксана поделилась в Instagram эмоциональным видео. Она лежала на коленях у мамы и призналась, что устала быть сильной.

Оксана Самойлова и Джиган были вместе с 2010 года / фото: instagram.com, Джиган

"Я не имела права на слабость, всегда должна все контролировать, мне нельзя ошибаться. Меня не любили просто так - я должна была быть идеальной", - рассказала блогерша.

Самойлова и Джиган начали встречаться в 2010 году, а через два года поженились. За 14 лет брака у них родилось четверо детей - три дочери и сын. В 2020 году пара уже пыталась развестись, однако тогда оба не явились в суд.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми / фото: instagram.com, Джиган

Позиция Джигана относительно войны в Украине

Несмотря на украинское происхождение, Джиган не осудил полномасштабное вторжение России в Украину. Еще в мае 2021 года его внесли в базу "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины во время поездки в оккупированный Крым, участие в пропагандистских мероприятиях и распространение идеологии "русского мира".

В январе 2023 года артиста также внесли в санкционный список Украины, предусматривающий блокирование активов, запрет экономической деятельности и культурного сотрудничества. В марте 2024 года Джиган опубликовал сториз с избирательного участка в Дубае, где заявил, что проголосовал за Путина, публично демонстрируя свой российский паспорт.

Ранее Главред сообщал, что пятилетний наследник одессита, который предал Украину и поддерживает террориста Путина, рэпера Джигана и его жены Оксаны Самойловой попал в больницу. В промежутках между своими встречами, поездками и блогом, Самойлова рассказала, что их младший ребенок оказался в больнице.

Также российский рэпер Джиган, который родом из Одессы, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, и его жена Оксана Самойлова "теряют" своих четырех детей. Они обратились к матери с просьбой больше не рожать детей.

О персоне: Джиган Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

