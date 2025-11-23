Укр
"То, что останется навсегда": Дзидзьо высказался о смерти Лесика

Анна Подгорная
23 ноября 2025, 13:15
96
Последний год жизни был тяжелым для Олега Турко.
Дзидзьо, Лесик Турко
Лесик Турко умер - что сказал о смерти Лесика Дзидзьо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dzidzio, facebook.com/lesyksam

Кратко:

  • Лесик Турко умер 22 ноября
  • Дзидзьо прокомментировал смерть бывшего коллеги

Утром 22 ноября стало известно, что в возрасте 58 лет умер Олег Лесик Турко - украинский музыкант, сооснователь и экс-участник группы Dzidzio. Бывший коллега артиста и фронтмен коллектива Михаил Дзидзьо Хома прокомментировал его смерть.

В своем блоге в Instagram он опубликовал черно-белое фото Турко. В подписи Дзидзьо отметил, что в его памяти останутся лишь светлые моменты о музыканте.

видео дня

"Лесик… Помню только светлые моменты: музыку, сцены, годы совместной работы. Это то, что останется навсегда. Силы и мира твоим родным, чтобы пройти через эту боль. Светлая тебе память, Лесик", - пишет Хома.

Лесик умер
Лесик Турко умер - что сказал о смерти Лесика Дзидзьо / фото: instagram.com/dzidzio

Ранее Главред рассказывал, что Ирина Билык встретилась с Валерием Залужным в Лондоне - бывший главнокомандующий ВСУ оказался большим фанатом творчества певицы.

Также звезда шоу "Зважені та щасливі", украинская фитнес-тренер Анита Луценко намекнула на разрыв отношений с Александром Лозовцовым.

О персоне: Лесик

Лесик (Олег Турко) — украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинул группу DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта. После этого начал сольную карьеру.

