"То, что останется навсегда": Дзидзьо высказался о смерти Лесика

Кратко:
- Лесик Турко умер 22 ноября
- Дзидзьо прокомментировал смерть бывшего коллеги
Утром 22 ноября стало известно, что в возрасте 58 лет умер Олег Лесик Турко - украинский музыкант, сооснователь и экс-участник группы Dzidzio. Бывший коллега артиста и фронтмен коллектива Михаил Дзидзьо Хома прокомментировал его смерть.
В своем блоге в Instagram он опубликовал черно-белое фото Турко. В подписи Дзидзьо отметил, что в его памяти останутся лишь светлые моменты о музыканте.
"Лесик… Помню только светлые моменты: музыку, сцены, годы совместной работы. Это то, что останется навсегда. Силы и мира твоим родным, чтобы пройти через эту боль. Светлая тебе память, Лесик", - пишет Хома.
О персоне: Лесик
Лесик (Олег Турко) — украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинул группу DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта. После этого начал сольную карьеру.
