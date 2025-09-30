Тоня объявилась: московская дочь Сумской поздравила своего отца из Киева

Ольга Сумская недавно поздравляла Евгения Паперного.

Тоня Паперная поздравляла своего отца

Что об этом рассказала Ольга Сумская

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась, что ее поклонники удивились из-за того, что она поздравила своего бывшего супруга Евгения Паперного с 75-летием.

Как сообщает OBOZ.UA, знаменитость также призналась, что и ее старшая дочь Антонина Паперная, которая живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне, также поздравляла отца.

"Многие удивились, что я не забываю эти многолетние отношения. Творческие отношения… Эти отношения нас объединяют и сегодня, он - отец нашей дочери Тони", - сказала Сумская.

Также Ольга заговорила и о Антонине, которая продолжает сниматься в Москве.

"Она сама все знает! Конечно, поздравила. Мне очень хочется, чтобы он чувствовал нашу поддержку, потому что он знаменитый актер, человек, который отдал сцене и зрителю десятилетия своей жизни", добавила Ольга Сумская.

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

