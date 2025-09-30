Укр
Тоня объявилась: московская дочь Сумской поздравила своего отца из Киева

Элина Чигис
30 сентября 2025, 21:20
Ольга Сумская недавно поздравляла Евгения Паперного.
Антонина Паперная, Ольга Сумская
Антонина Паперная, Ольга Сумская

Кратко:

  • Тоня Паперная поздравляла своего отца
  • Что об этом рассказала Ольга Сумская

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась, что ее поклонники удивились из-за того, что она поздравила своего бывшего супруга Евгения Паперного с 75-летием.

Как сообщает OBOZ.UA, знаменитость также призналась, что и ее старшая дочь Антонина Паперная, которая живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне, также поздравляла отца.

"Многие удивились, что я не забываю эти многолетние отношения. Творческие отношения… Эти отношения нас объединяют и сегодня, он - отец нашей дочери Тони", - сказала Сумская.

Тоня Паперная с мужем
Тоня Паперная с мужем

Также Ольга заговорила и о Антонине, которая продолжает сниматься в Москве.

"Она сама все знает! Конечно, поздравила. Мне очень хочется, чтобы он чувствовал нашу поддержку, потому что он знаменитый актер, человек, который отдал сцене и зрителю десятилетия своей жизни", добавила Ольга Сумская.

Тоня Паперная на сьемках
Тоня Паперная на сьемках
Ольга Сумская
Ольга Сумская

Отметим, как сообщал Главред, Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с ведущим Дмитрием Комаровым, побывала в Одессе. На своей странице в соцсетях Кучеренко показала несколько снимков из любимого города.

А также Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, попала под немилость подписчиков. В комментариях украинцы сравнили артистку с предательницей Ани Лорак.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

14:29

