Тоня объявилась: московская дочь Сумской поздравила своего отца из Киева

- Тоня Паперная поздравляла своего отца
- Что об этом рассказала Ольга Сумская
Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась, что ее поклонники удивились из-за того, что она поздравила своего бывшего супруга Евгения Паперного с 75-летием.
Как сообщает OBOZ.UA, знаменитость также призналась, что и ее старшая дочь Антонина Паперная, которая живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне, также поздравляла отца.
"Многие удивились, что я не забываю эти многолетние отношения. Творческие отношения… Эти отношения нас объединяют и сегодня, он - отец нашей дочери Тони", - сказала Сумская.
Также Ольга заговорила и о Антонине, которая продолжает сниматься в Москве.
"Она сама все знает! Конечно, поздравила. Мне очень хочется, чтобы он чувствовал нашу поддержку, потому что он знаменитый актер, человек, который отдал сцене и зрителю десятилетия своей жизни", добавила Ольга Сумская.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
