"Третировали мою мать и угрожали": Басков пробил дно заявлениями о войне

Басков высказался о своей мужской силе / Коллаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Кратко:

Что говорит о войне Басков

Как война повлияла на его мать и кто в этом "виноват"

Путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, сделал очередное заявление, которым оптимистично поддержал нападение террористической России на Украину.

"Я был один из первых артистов, которые поддержали войну. Я столкнулся с огромным количеством угроз", — сказал Басков во время пресс-конференции.

По его словам, неизвестные люди даже якобы "третировали его мать" и "виноваты" в этом украинские артисты.

Путинист добавил, что считает украинских коллег причастными к инцидентам — они могли выложить номера знаменитостей в открытый доступ.

Николай Басков поддерживает войну/ скриншот YouTube

Украинские и мировые санкции против Баскова

За поддержку российской власти Николай Басков в феврале 2022 года был включен в черный список Латвии с запретом на въезд в страну на неопределенный срок. С октября того же года вошел в санкционный список Украины. В феврале 2023 года артист подпал под санкции Канады, пополнив реестр "российских агентов дезинформации".

Басков в марте 2022 года был официально объявлен в розыск СБУ, свидетельствуют данные базы ведомства. Он также давно фигурирует в списках сайта "Миротворец".

Власти Украины выдвинули против российского певца обвинения в посягательстве на суверенитет страны. В результате суд вынес решение о заключении Баскова под стражу заочно. Баскова также лишили государственных наград Украины, указ подписал президент Владимир Зеленский в ноябре 2024 года.

Ранее Басков неожиданно признался в своей мужской несостоятельности. Басков недавно признался, что в интимном плане "не потянет" 20-летних девочек. Между тем, он добавил, что ему подойдут 28-летние.

Кроме того Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.

О персоне: Николай Басков Николай Басков - российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишён звания в 2022 году, из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия. Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

