У путинистки Симоньян рак: что с ней случилось в больнице

Алена Кюпели
9 сентября 2025, 09:11
54
Симоньян оказалась в больнице со смертельным заболеванием.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян лечится от рака / коллаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Кратко:

  • Что случилось с Симоньян
  • Какой диагноз ей поставили

Российская пропагандистка и одна из главных рупоров Кремля Маргарита Симоньян заболела раком и находится в больнице.

Как пишут российские пропагандисты, Симоньян забрали в больнице в террористической Москве и вначале не собирались оперировать, так как у нее есть давнишние проблемы с сердцем.

видео дня

Накануне оголтелая Симоньян пришла в студию к пропагандисту и одному из главных врагов Украины Соловьеву и рассказала о тяжелом заболевании, которое у нее диагностировали на прошлой неделе.

Кеосаян и Симоньян вместе ненавидят Украину
Кеосаян и Симоньян вместе ненавидят Украину / Фото РосСМИ

В июле Симоньян открыто говорила о проблемах со здоровьем. "У меня нет левой сонной артерии. Врожденная аномалия. Поэтому и гипотония, и вообще беда с сосудами. Я всегда бледная, даже с загаром, всегда замерзшая и всегда уставшая. И энергии никакой нет, к сожалению. Но ведь жить-то надо, раз Господь дал эту жизнь, правда? Тиграша всегда говорит: „А если бы у тебя их было две?"" — делилась Симоньян.

Из больницы террористка вышла на связь. "Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите", - написала она.

Как ранее сообщал Главред, украинские дроны почти ежедневно осуществляют удары по стратегическим объектам на территории государства-агрессора России, что вызвало волну паники среди российских пропагандистов, опасающихся возможных бунтов. Один из антивоенных Telegram-каналов опубликовал видео из эфира российской передачи, где Маргарита Симоньян призналась, что украинские атаки приводят к коллапсу в аэропортах РФ.

Главная пропагандистка государства-террориста Маргарита Симоньян, которая поддерживает кровавую войну против Украины, рассказала о состоянии здоровья своего мужа - армянско-российского режиссера Тиграна Кеосаяна, который находится в коме.

Сама Симоньян, известная своими украинофобскими заявлениями, появилась в эфире шоу Бориса Корчевникова и заявила, что готова отправиться на фронт в Украину.

О персоне: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.

С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

