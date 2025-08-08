"Удивительно": дочь Максима Галкина стала его копией

Вы узнаете:
- Максим Галкин опубликовал свежее фото дочери
- Вместе с кем она позировала
Российский юморист Максим Галкин, который не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину, а также уехал с семьей жить в Израиль, показал фото дочери Лизы.
На своей странице в Instagram Галкин опубликовал снимок, на котором позировала не только его дочь, но и домашней любимец Рокки.
"Друзья", – кратко написал Галкин.
Поклонники остались в восторге от снимка и написали множество комплиментов девочке в комментариях.
"Удивительно, как же Лиза становится похожей на вас, Максим! Прелестная девочка!";
"Лизочка, милая, нежная девочка, прелесть!";
"Какая открытая улыбка у Лизы! Невероятно красивая и обаятельная девочка..." - отметили фанаты юмориста.
Травма Максима Галкина
Как стало известно, Максима Галкина сбила машина в Латвии, где он был на гастролях. Авария произошла еще в понедельник, а виноват в ДТП водитель автомобиля. Также российская журналистка Божена Рынска сообщила, что Максим серьезно травмировал руку, но продолжает выступать.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра". Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.
А также Злата Огневич в новом клипе на песню "Вільна" показалась вместе с возлюбленным. Этот клип стал одним из самых интимных в творчестве артистки, в нем собраны кадры из ее домашнего архива.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
