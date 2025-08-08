Укр
"Удивительно": дочь Максима Галкина стала его копией

Элина Чигис
8 августа 2025, 09:49
79
Максим Галкин порадовал поклонников семейным контентом.
Гарри, Лиза, Максим Галкин
Лиза Галкина - как выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Максим Галкин опубликовал свежее фото дочери
  • Вместе с кем она позировала

Российский юморист Максим Галкин, который не боится публично осуждать террористическое вторжение РФ в Украину, а также уехал с семьей жить в Израиль, показал фото дочери Лизы.

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал снимок, на котором позировала не только его дочь, но и домашней любимец Рокки.

видео дня

"Друзья", – кратко написал Галкин.

Лиза с Рокки
Лиза с Рокки / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

Поклонники остались в восторге от снимка и написали множество комплиментов девочке в комментариях.

"Удивительно, как же Лиза становится похожей на вас, Максим! Прелестная девочка!";

"Лизочка, милая, нежная девочка, прелесть!";

"Какая открытая улыбка у Лизы! Невероятно красивая и обаятельная девочка..." - отметили фанаты юмориста.

Как выросла Лиза Галкина
Как выросла Лиза Галкина / фото: instagram.com, Максим Галкин

Травма Максима Галкина

Как стало известно, Максима Галкина сбила машина в Латвии, где он был на гастролях. Авария произошла еще в понедельник, а виноват в ДТП водитель автомобиля. Также российская журналистка Божена Рынска сообщила, что Максим серьезно травмировал руку, но продолжает выступать.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, Елена Зеленская решила немного сменить образ и отказалась от традиционного "голого маникюра". Также изменилась и длина ногтей Зеленской, теперь они значительно длиннее, но все же минимализм в маникюре она сохранила.

А также Злата Огневич в новом клипе на песню "Вільна" показалась вместе с возлюбленным. Этот клип стал одним из самых интимных в творчестве артистки, в нем собраны кадры из ее домашнего архива.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин Лиза Галкина
