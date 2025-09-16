Американские СМИ сообщили, что 16 сентября скончался Роберт Редфорд.

Скончался Роберт Редфорд / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

От чего умер Роберт Редфорд

В каких фильмах снимался актер

В США скончался популярный американский актер, кинорежиссер, продюсер и бизнесмен Роберт Редфорд.

Как сообщает Би-Би-Си, Роберт Редфорд был известен своими ролями в фильмах "Афера" и "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид", а также получил премию "Оскар" как режиссёр.

Родившись в Лос-Анджелесе, он начал выступать на сцене в конце 1950-х годов, а затем начал телевизионную карьеру в 1960 году и дебютировал в кино в фильме "Военная охота".

Он был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль за роль в фильме "Афера" в 1973 году.

Умер Роберт Редфорд / Фото Википедии

В 1980 году он дебютировал как режиссёр с фильмом "Обыкновенные люди", который получил четыре премии "Оскар", включая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру.

В 2001 году он получил почётный "Оскар" за достижения в жизни.Редфорд также был известен тем, что основал кинофестиваль "Сандэнс" в Юте, продвигая независимое кино. В 2018 году он объявил, что фильм "Старик и ружьё" станет его последней экранной ролью.

От чего скончался Роберт Редфорд

Сообщается, что голливудская звезда скончался у себя дома в окружении семьи. Последние годы он мучился от проблем с сердцем — они и стали причиной смерти Роберта Редфорда.

Американские СМИ пишут, что артист умер рано утром во сне в своем особняке в штате Юта.

