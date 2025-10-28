Укр
Ведущий Женя Фешак остался один - что произошло

Анна Подгорная
28 октября 2025, 01:30
Фешак перестал скрывать, что завершил важный жизненный этап.
Евгений Фешак с женой
Женя Фешак жена - ведущий развелся с Натали Дилайс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/delice_natalie

Кратко:

  • Женя Фешак и Натали Дилайс развелись
  • Ведущий прокомментировал разрыв

Украинский ведущий, шоумен и продюсер Люкс ФМ Евгений Фешак сообщил, что развелся с женой, певицей Натали Дилайс. Эту подробность своей личной жизни он виртуозно скрывал целый год.

Фешак в комментарии для "Тур зірками" подтвердил слухи, которые ходили ранее: он и Наталья больше не вместе. Правда, детали расставания шоумен раскрывать не стал.

"Я не считаю нужным, чтобы мы эту тему слишком сильно обсуждали: какие были причины, что, куда, как и так далее. Да, я подтверждаю, что этот факт имел место", - говорит Евгений Фешак.

Евгений Фешак
Женя Фешак жена - ведущий развелся с Натали Дилайс / Скриншот YouTube

Евгений Фешак и Натали Дилайс (Наталья Клим) были вместе с 2010 года. Что же касается личной жизни шоумена сейчас, то его сердце после развода переполнено любовью. Правда, к себе. Сейчас он сосредоточен на развитии собственного бренда и проектов, которые прежде были поставлены на паузу.

Евгений Фешак с женой
Евгений Фешак и Натали Дилайс / фото: instagram.com/delice_natalie

Ранее Главред рассказывал, что украинскую актрису Анну Кошмал и ее семимесячную дочь забрала скорая помощь посреди ночи. Позже звезда раскрыла диагноз малышки.

Также украинская ведущая Инна Шевченко, которая в 47 лет впервые стала мамой, раскрыла экстремальные обстоятельствах, при которых ее первенец появился на свет.

