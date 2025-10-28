Ведущий Женя Фешак остался один - что произошло

Кратко:
- Женя Фешак и Натали Дилайс развелись
- Ведущий прокомментировал разрыв
Украинский ведущий, шоумен и продюсер Люкс ФМ Евгений Фешак сообщил, что развелся с женой, певицей Натали Дилайс. Эту подробность своей личной жизни он виртуозно скрывал целый год.
Фешак в комментарии для "Тур зірками" подтвердил слухи, которые ходили ранее: он и Наталья больше не вместе. Правда, детали расставания шоумен раскрывать не стал.
"Я не считаю нужным, чтобы мы эту тему слишком сильно обсуждали: какие были причины, что, куда, как и так далее. Да, я подтверждаю, что этот факт имел место", - говорит Евгений Фешак.
Евгений Фешак и Натали Дилайс (Наталья Клим) были вместе с 2010 года. Что же касается личной жизни шоумена сейчас, то его сердце после развода переполнено любовью. Правда, к себе. Сейчас он сосредоточен на развитии собственного бренда и проектов, которые прежде были поставлены на паузу.
