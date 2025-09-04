Вот это начес: Елена Мозговая удивила ярким ретро-образом

Вкратце:
- Елена Мозговая показала кадр из прошлого
- На фото продюсер в стильном по меркам девяностых луке
Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая имеет яркую внешность, и нередко экспериментирует с новыми образами. Также в своем блоге в Instagram она часто публикует архивные фото.
На этот раз эти две "рубрики" слились воедино: Мозговая показала концертный образ родом из девяностых. "Вчера опять углублялась в архивы. Боже ж мой, сколько всего было... Много чего уже и сама не помню. P.S. А прическа-то какая!" - пишет Елена.
В кадре она позирует в синем пышном концертном платье с ажурным корсетом, открытыми руками и воротником под горло. Каре уложено в модную прическу с ултраобъемом и высокой челкой. Читатели Елены Мозговой отмечают, что это был очень стильный для тех времен образ. К тому же он продюсеру очень к лицу.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
