Врачи бьют тревогу: что происходит с путинистом Филиппом Киркоровым

Элина Чигис
1 октября 2025, 20:50
Для путиниста Филиппа Киркорова есть опасность.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - здоровье / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Филипп Киркоров, возможно, накачал мышцы синтолом
  • Какая опасность ему грозит

Российский врач Андрей Звонков предупредил российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, об опасности синтола для мышц.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, ранее путинист хвастался подкачанным телом, но многие заподозрили, что он его подтянул с помощью врачей.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Медик заявил, что Киркорову можно активно заниматься спортом, но, если он не накачал мускулатуру при помощи синтола.

"Если он использовал синтол для мышц – это очень опасная история. Это крайне опасный препарат как для нервов, так и для сосудов", - добавил медик.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Травма Филиппа Киркорова

Напомним, не так давно Филипп Киркоров получил серьезный ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. После этого врачи обнаружили у него воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Киркоров был госпитализирован, отменил все концерты и некоторое время не показывался на публике.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

