Встречаются очень редко: Гордон засветил Аллу Пугачеву на уникальном фото

Алла Пугачева появилась на фото с Дмитрием Гордоном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, Максим Галкин

Дмитрий Гордон опубликовал редкое фото с Аллой Пугачевой

Как журналист отреагировал на интервью певицы

Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал редкую фотографию российской певицы Аллы Пугачевой из личного архива и поделился впечатлениями о ее первом большом интервью за долгое время в своем Instagram.

Журналист поделился с поклонниками архивным снимком 18-летней давности. На фотографии Дмитрий Гордон позирует вместе с Аллой Пугачевой во время мероприятия, которое состоялось в 2007 году. Журналист также отметил, кто попал в кадр на заднем плане.

Алла Пугачева и Дмитрий Гордон - архивное фото / фото: instagram.com, Дмитрий Гордон

"2007 год, с великой Аллой Пугачевой. На заднем плане (что символично) воинствующий фашист Илья Резник с женой, который выжил из ума", - подписал фотографию Гордон, сделав акцент на том, как по-разному отреагировали изображенные люди на действия российских властей в отношении Украины.

Также Дмитрий Гордон высоко оценил недавнее интервью Пугачевой и отметил, что личные качества, которыми обладает певица, сейчас являются редкими.

Алла Пугачева поддержала Украину / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Свобода, совесть и достоинство в одном флаконе встречаются в наши дни очень редко", - резюмировал журналист.

Поклонники Дмитрия также поддержали его слова в комментариях. Они отметили, что Пугачева продемонстрировала россиянам, что можно не потерять совесть и открыто высказываться против преступлений страны-террориста РФ.

Поклонники отреагировали на фото Гордона и Пугачевой / фото: instagram.com, Дмитрий Гордон

Комментаторы оценили высказывание Гордона о Пугачевой / фото: instagram.com, Дмитрий Гордон

Аллу Пугачеву назвали примером для россиян / фото: instagram.com, Дмитрий Гордон

Ранее Главред сообщал, что российская певица Алла Пугачева откровенно разговаривает с детьми о своей вероятной кончине. Примадонна не чурается таких чувствительных тем в разговорах с детьми и откровенно разговаривает с ними о смерти и старается предоставить им необходимые жизненные уроки.

Также Примадонна призналась, что была в восторге от российского диктатора Владимира Путина и даже голосовала за него. По словам Аллы Пугачевой, президент страны-агрессора казался ей умным человеком, однако она разочаровалась в нем после одной трагедии.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачева - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссер-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем Instagram Пугачева обратилась в Министерство юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

