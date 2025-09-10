Голосовала и была в восторге: Пугачева выдала правду о своем отношении к Путину

Пугачева про Путина / Коллаж Главред, фото РИА новости, скриншот YouTube

Кратко:

От чего в шоке Пугачева

Что она думала про Путина

Российская певица и легенда их сцены Алла Пугачева, которая не поддержала террориста Путина в его кровавом вторжении в Украину, оказывается восхищалась им ранее и даже голосовала за кровавого диктатора.

Об этом она рассказала в новом интервью, которое дала после нескольких лет молчания.

Алла Пугачева дала большое интервью и рассказала про Путина / Скриншот YouTube

В частности, Пугачева заговорила и про террориста Путина. "Я долго думала, ведь Путин не глупый человек, я же его знаю. Я не то что за него агитировала, я голосовала. Я была в таком восторге. Думаю, ну вот, наконец. Он говорил потрясающе правильные вещи. Даже про Украину. Полистай, что он говорил раньше. Вообще все то, что я думала, он это говорил. Это просто кумир. Какой человек! Конечно, для меня это сейчас шок. Украину мне жалко", - добавляет певица.

Пугачева дала большое интервью / Скриншот YouTube

Пугачева говорит о том, что она разочарована. "Очень меня пошатнуло, очень я напряглась, когда "Курск" потонул. Я думала, сейчас прибежит из Сочи всех утешать, а он не приехал. Ты не представляешь, как мне жалко, что вот это все происходит. Потом все кончится опять, нормально все будет, да? А людей уже не вернешь. Поломанные судьбы. Беда", - добавляет она.

Пугачева также обратилась к слушателям и поклонникам из России.

Обращение Пугачевой к поклонникам

Спасибо вам за счастье общения с вами. Спасибо вам за взаимную любовь и поддержку за все годы, за все эти полвека. Спасибо вам, что вы и сейчас рядом со мной. И не надо мне даже говорить, молчите, я это знаю.

Тяжело. Я их люблю. (Сдерживает слезы.) Я их люблю, я страдаю за них. За них переживаю — как это они так живут? Им скажут, что вот это хорошо, они гордятся этим. Истории не знают, гордятся историей. Не знают, что у нас с медициной, гордятся здравоохранением. Вот это показушное все — это, конечно, трагедия. Мы за! Мы за!

Ребята, научитесь говорить правду. Научитесь стремиться к хорошему, доброму, красивому. Ничего не надо разрушать, надо созидать. Надо молиться на мир, а не смаковать войну. И не надо думать о плохом и плохо о людях, если вы их не знаете.

Анекдот в советские времена ходил, не сегодняшний. Объявили по всей стране всем в десять утра быть на Красной площади. Что такое? Вешать будем всех! Вопросы есть? Есть. Что за вопрос? Веревки свои приносить или выдавать будут?

Вот. Такой терпеливый народ. На все готов.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Алла Пугачева дала большое, 3-х часовое интервью, в котором ответила на многие вопросы. В частности, она детально рассказала о том, почему покинула террористическую Россию и что она думает во вторжении РФ в Украину.

А также рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, поделился, чему его училароссийская певица Алла Пугачева.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

