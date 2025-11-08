Укр
Выглядит шикарно: появились свежие фото увядающего Брюса Уиллиса

Алена Кюпели
8 ноября 2025, 09:35
57
Брюса Уиллиса увидели на прогулке и сфотографировали.
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис неизлечимо болен / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Брюс Уиллис
  • Где его видели

Голивудский актер, который страдает от неизлечимого заболевания Брюс Уиллис выглядел на прогулке как звезда с многомиллионным состоянием, которой он и является.

Как пишет TMZ, его сфотографировали на редком публичном выходе.

видео дня

70-летняя легенда Голливуда, вдыхая свежий океанский воздух, был как всегда великолепен в солнцезащитных очках и бейсболке. Его образ дополняли серая футболка, белые кроссовки и светло-коричневые брюки.

Брюс, похоже, процветает, несмотря на поставленный ему в 2023 году диагноз: дегенеративное заболевание головного мозга – лобно-височная деменция (ЛВД).

Его нынешняя жена, Эмма Хеминг Уиллис, и бывшая жена, Деми Мур, были в среду на противоположном побережье Нью-Йорка, чтобы почтить память Брюса на благотворительном концерте в поддержку ЛВД. На этом звёздном мероприятии выступили Кит Ричардс, Нора Джонс и Мэвис Стэйплс.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее стало известно, жена голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает от лобно-височной деменции, рассказала о первых признаках страшной болезни мужа.

Ранее Главред сообщал, ранее Эмма Хеминг получила много хейта за решение отселить больного лобно-височной деменцией Брюса Уиллиса. Жена актера приняла такое решение для его комфорта, и чтобы немного облегчить горе и боль его семьи, которая проживает его медленное угасание вместе с ним.

Что такое Лобно-височная деменция

Национальная служба здравоохранения описывает лобно-височную деменцию как "редкий тип деменции, вызывающий проблемы с поведением и речью". Лобно-височная деменция проявляется разнообразными симптомами, которые могут включать: ухудшение памяти, проблемы с ориентацией, снижение способности к анализу и планированию.

Брюс Уиллис новости шоу бизнеса
