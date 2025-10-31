"Его мозг разрушался": жена Уиллиса рассказала о первом признаке болезни актера

Эмма Хеминг не смогла связать симптом Брюса Уиллиса с болезнью.

Брюсу Уиллису диагностировали деменцию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com/

Вы узнаете:

Брюс Уиллис страдает от деменции

Как впервые проявилась болезнь актера

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает от лобно-височной деменции, рассказала о первых признаках страшной болезни мужа. Как утверждает Эмма Хеминг в интервью News Nation, к актеру вернулась особенность из далекого детства.

Жена голливудской звезды начала замечать, что Уиллис начал снова заикаться. Этот дефект речи был у актера в детском возрасте, но он смог его побороть. Эмма в страшном сне не могла представить, что это первый звоночек страшной болезни.

"Думаю, я заметила, что к нему начало возвращаться заикание. У Брюса в детстве было сильное заикание, с которым он жил всю жизнь, но, думаю, во взрослом возрасте он смог с ним справиться. Потом я стала замечать, что оно возвращается", — сообщила Хеминг.

Емма Хеминг рассказала о проблемах в браке с Брюсом Уиллисом / фото: ua.depositphotos.com

Эмма призналась, что долго не понимала истинных причин перемен в поведении мужа. Она думала, что у них просто начались трудности в браке, ведь Брюс стал более отстраненным и раздражительным. Лишь позже выяснилось, что за этими изменениями стояло тяжелое заболевание, которое разрушало мозг актера.

"В конце концов я поняла, что эти безумные проблемы в браке были не из-за Брюса. Как и эти моменты отстраненности и едва заметные изменения в его характере. Они были результатом того, что его мозг разрушался, забирая с собой часть мужа, которого я знала и любила", — поделилась Эмма Хеминг.

Ранее Главред сообщал, что в семье американского актера Брюса Уиллиса, который страдает из-за серьезных проблем со здоровьем, назревает борьба за наследство в размере 250 миллионов долларов. Инсайдеры предупреждают о возможной напряженности между женой артиста и его старшими дочерьми.

Также дочь голливудского актера Брюса Уиллиса поделилась с поклонниками новыми фотографиями тяжелобольного отца. Из-за ухудшения его состояния семья приняла решение переселить звезду в отдельный специально оборудованный дом.

О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

