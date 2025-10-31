Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Его мозг разрушался": жена Уиллиса рассказала о первом признаке болезни актера

Кристина Трохимчук
31 октября 2025, 05:05
5
Эмма Хеминг не смогла связать симптом Брюса Уиллиса с болезнью.
Брюс Уиллис, Эмма Хеминг
Брюсу Уиллису диагностировали деменцию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com/

Вы узнаете:

  • Брюс Уиллис страдает от деменции
  • Как впервые проявилась болезнь актера

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает от лобно-височной деменции, рассказала о первых признаках страшной болезни мужа. Как утверждает Эмма Хеминг в интервью News Nation, к актеру вернулась особенность из далекого детства.

Жена голливудской звезды начала замечать, что Уиллис начал снова заикаться. Этот дефект речи был у актера в детском возрасте, но он смог его побороть. Эмма в страшном сне не могла представить, что это первый звоночек страшной болезни.

видео дня

"Думаю, я заметила, что к нему начало возвращаться заикание. У Брюса в детстве было сильное заикание, с которым он жил всю жизнь, но, думаю, во взрослом возрасте он смог с ним справиться. Потом я стала замечать, что оно возвращается", — сообщила Хеминг.

Брюс Уиллис, Емма Хеминг
Емма Хеминг рассказала о проблемах в браке с Брюсом Уиллисом / фото: ua.depositphotos.com

Эмма призналась, что долго не понимала истинных причин перемен в поведении мужа. Она думала, что у них просто начались трудности в браке, ведь Брюс стал более отстраненным и раздражительным. Лишь позже выяснилось, что за этими изменениями стояло тяжелое заболевание, которое разрушало мозг актера.

"В конце концов я поняла, что эти безумные проблемы в браке были не из-за Брюса. Как и эти моменты отстраненности и едва заметные изменения в его характере. Они были результатом того, что его мозг разрушался, забирая с собой часть мужа, которого я знала и любила", — поделилась Эмма Хеминг.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в семье американского актера Брюса Уиллиса, который страдает из-за серьезных проблем со здоровьем, назревает борьба за наследство в размере 250 миллионов долларов. Инсайдеры предупреждают о возможной напряженности между женой артиста и его старшими дочерьми.

Также дочь голливудского актера Брюса Уиллиса поделилась с поклонниками новыми фотографиями тяжелобольного отца. Из-за ухудшения его состояния семья приняла решение переселить звезду в отдельный специально оборудованный дом.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Брюс Уиллис

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Брюс Уиллис новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

01:53Фронт
США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

23:56Мир
Сумы подверглись атаке БПЛА: враг попал в многоэтажку, есть пострадавшие

Сумы подверглись атаке БПЛА: враг попал в многоэтажку, есть пострадавшие

23:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках мужчины с ноутбуком за 75 секунд

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 31 октября: Быкам - мучения, Свиньям - разочарования

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 30 октября (обновляется)

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

В Украине перебои со светом: регионы под атакой крылатых ракет и Кинжалов

Последние новости

05:05

"Его мозг разрушался": жена Уиллиса рассказала о первом признаке болезни актера

04:30

Судьба пошлет особого человека: какие знаки зодиака услышат важное признание

04:03

Из чего на самом деле делают жевательные резинки - что скрывают производителиВидео

03:34

Астрономы засекли загадочное тело рядом с Землёй: есть ли угроза для человечества

01:53

Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

Украину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погодыУкраину накроет резкое похолодание и налетит снег: синоптик Мартазинова назвала даты опасной погоды
01:33

Чем и как подкормить розы на зиму: лучшие удобрения и натуральные средстваВидео

01:30

18-летний сын Падалко и Соболева подписал контракт с ВСУ - где служит Михаил

01:05

Не ели три дня и пешком преодолели 16 км: супруги чудом спаслись из ада в ТорскомВидео

00:49

Штраф за лобовое стекло: что в авто может привлечь внимание полиции

Реклама
00:30

Большое возвращение: 62-летний Квентин Тарантино появится на экранах

30 октября, четверг
23:56

США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

23:42

Лучше не придумаешь: как сделать удобрение из картофельных очистковВидео

23:32

Сумы подверглись атаке БПЛА: враг попал в многоэтажку, есть пострадавшие

23:10

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыльВидео

23:10

"Это было серьезнее": фронтвумен Go_A после поцелуя с девушкой сделала признаниеВидео

22:44

Как оживить вазоны зимой: садовод показала копеечный "коктейль" из аптечкиВидео

22:41

Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора - назван правильный порядок

22:18

Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

22:00

Даша Астафьева без церемоний ответила на вопрос "Когда замуж?"

21:46

Попов потроллил дончан после победы Динамо - ответ не заставил себя ждать

Реклама
21:26

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

21:15

Слово "холостяк" имеет другое значение - как правильно называть неженатых мужчинВидео

21:09

Тыква может скрывать токсичный секрет - о чем предупредили ученые

20:53

Покровск под давлением: нардеп сделал неутешительный прогноз

20:41

Любимые тако по абсолютно новому рецепту: начинка просто топВидео

20:34

О потере цвета можно забыть: секрет стирки, который спасет черные джинсыВидео

20:29

Как нельзя обрезать виноград: ошибки, из-за которых теряют урожай

20:04

Почему смартфон Xiaomi быстро разряжается: простое решение проблемы

19:55

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

19:50

Путин может объявить завершение войны - названы два условия и возможные сроки

19:39

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

19:28

Сложная головоломка на IQ: только счастливчики найдут спрятанную букву "О"

19:10

Переговоры Трампа и Си: почему Украина отложена на потоммнение

19:04

Круглосуточные ограничения света накроют Украину: графики отключений на 31 октября

18:36

В Кременчугском ТЦК и СП произошла стрельба, есть раненые - что известно

18:29

Штраф 7 тысяч евро: почему в Германии наказывают за TikTok и авто под домомВидео

18:17

Справиться сможет не каждый: задача по ПДД на проезд кругового перекресткаВидео

18:00

Медведев начал пугать Бельгию "оружием Судного дня" - "главному хулигану РФ" ответили

17:29

В Украине официально продлили мобилизацию и военное положение - на какой срок

17:24

Чтобы не навлечь беду: священник сказал, можно ли спать ногами к двериВидео

Реклама
17:23

Цены подскочили в два раза: в Украине стремительно подорожали популярные овощи

17:08

"Маша и Медведь" могут финансировать РФ: Минкульт поддержал санкции

16:49

В квартирах украинцев начало появляться тепло: у кого уже есть отопление

16:39

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

16:29

Несут древние знания: какие люди имеют старую душу по дате рождения

16:23

Угроза тотального блэкаута: эксперт оценил вероятность массовых отключений

16:10

Украину накрывает "бабье лето": где резко потеплеет почти до +20

16:10

Путин отдал циничный приказ о перемирии на нескольких направлениях - что задумал враг

15:51

Защитите себя от бед на долгое время: что нужно сделать в праздник 31 октября

15:50

"Никаких швов": Сумская призналась, как меняла свою внешность

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять