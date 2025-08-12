Яблоко от яблони: сын путинистки Валерии избил свою жену

В семье путинистки Валерии повторяется история с домашним насилием.

Невестка Валерии страдает от насилия / Коллаж Главред, Фото Instagram/lianashulginaa

Кратко:

Что сделал сын Валерии

Почему ее невестка оказалась в больнице

У путинистки Валерии, которая поддерживает военное вторжение террориста Путина в Украину, скандал в семье.

Как пишут российские пропагандисты, сын Валерии Арсений систематически избивает свою жену, которая совсем недавно родила ему второго ребенка. Новости всплыли после того, как невестку Валерии Лиану Шульгину пришлось госпитализировать.

Источник, близкий к семье, сообщает: "Лиане часто достается. Он унаследовал вспыльчивый характер отца. Потом откупается подарками — поездками, украшениями".

Инсайдер сообщил о насилии в семье Валерии / Фото Telegram/LIANA SHULGINA

Инсайдер предполагает, что публикация фото со скорой помощью могла быть завуалированным предупреждением со стороны Шульгиной: "Это сигнал, что она больше не будет молчать, если ситуация повторится".

Ранее в соцсетях появились снимки, где блогерша запечатлена с медицинскими работниками. Официальная версия — падение дома. Однако близкие к паре источники ставят это под сомнение, указывая на возможную систематичность подобных инцидентов.

Инсайдер сообщил о насилии в семье Валерии / Фото Telegram/LIANA SHULGINA

На данный момент ни Лиана Шульгина, ни ее супруг Арсений публично не комментировали эти обвинения. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность среди поклонников блогерши.

Валерия и домашнее насилие

Отметим, что сама певица-путинистка также страдала от домашнего насилия от продюсера Александра Шульгина. С первых месяцев совместной жизни композитор проявлял агрессию: сначала насилие было моральным, а потом стало и физическим. Продюсер жестоко избивал Валерию и издевался над собственными детьми, из-за чего они жили в постоянном страхе.

Как ранее писал Главред, Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

О персоне: Валерия Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

