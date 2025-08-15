Укр
"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

Элина Чигис
15 августа 2025, 13:13
Елена Шоптенко старается не вспоминать о ситуации.
Наталья Могилевская, Елена Шоптенко
Елена Шоптенко о Наталье Могилевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская, Елена Шоптенко

Вы узнаете:

  • Могилевская ранее имела конфликт Шоптенко
  • Как они сейчас общаются

Украинская известная танцовщица и хореограф Елена Шоптенко высказалась о давнем конфликте с Натальей Могилевской.

В интервью Славе Демину Шоптенко отметила, что забыла о ситуации, когда артистка отказалась говорить об участии хореографа в одной из телевизионных программ, и сейчас у них нормальные отношения.

"Она даже не хотела комментировать твое появление на одной из программ в 2021 году. За глаза это было. И она тогда отказалась о тебе вообще что-то говорить", – сказал Демин.

Елена Шоптенко с сыном
Елена Шоптенко с сыном / фото: instagram.com, Елена Шоптенко

А вот Елена удивилась такому заявлению: "Правда? Я не знала этого. Может, я забыла".

Но танцовщица вспомнила, что негативное отношение Могилевская имела не к ней, а их паре на шоу "Танцы со звездами" с Владимиром Зеленским. Тогда Наталья проиграла Зеленскому.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Я тогда это связала с тем ее поражением, но никоим образом со мной лично, потому что мы еще сто раз общались после этого и все было в порядке", – добавила хореограф.

Елена Шоптенко
Елена Шоптенко / инфографика: Главред

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

