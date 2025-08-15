"За глаза": Шоптенко рассказала неприятную правду о Могилевской

Вы узнаете:
- Могилевская ранее имела конфликт Шоптенко
- Как они сейчас общаются
Украинская известная танцовщица и хореограф Елена Шоптенко высказалась о давнем конфликте с Натальей Могилевской.
В интервью Славе Демину Шоптенко отметила, что забыла о ситуации, когда артистка отказалась говорить об участии хореографа в одной из телевизионных программ, и сейчас у них нормальные отношения.
"Она даже не хотела комментировать твое появление на одной из программ в 2021 году. За глаза это было. И она тогда отказалась о тебе вообще что-то говорить", – сказал Демин.
А вот Елена удивилась такому заявлению: "Правда? Я не знала этого. Может, я забыла".
Но танцовщица вспомнила, что негативное отношение Могилевская имела не к ней, а их паре на шоу "Танцы со звездами" с Владимиром Зеленским. Тогда Наталья проиграла Зеленскому.
"Я тогда это связала с тем ее поражением, но никоим образом со мной лично, потому что мы еще сто раз общались после этого и все было в порядке", – добавила хореограф.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
Вас может заинтересовать:
- Екатерина Бужинская рассказала о своей таинственной дочери - где она живет
- "Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал
- Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред