Замахнулся на борщ и Киев: путинист Газманов разъярил украинцев выходкой

Российский певец и пропагандист Олег Газманов позарился на святое для украинцев.

https://glavred.info/starnews/zamahnulsya-na-borshch-i-kiev-putinist-gazmanov-razyaril-ukraincev-vyhodkoy-10702670.html Ссылка скопирована

Олег Газманов сделал скандальное заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Газманов

Вы узнаете:

Олег Газманов принял участие в "самом русском тренде"

Что наговорил путинист

Российский певец-путинист Олег Газманов решил в очередной раз подыграть кремлевской пропаганде и опозорился в сети. Пропагандист принял участие в челлендже в TikTok и решил приписать стране-агрессору символы украинской культуры.

В начале видео Газманов сделал вид, что не понимает иностранного слова "тренд", попросив журналиста говорить с ним на русском языке. Но на этом фэйлы Олега не закончились: он продемонстрировал потрясающую способность российской пропаганды воровать.

видео дня

Олег Газманов присвоил борщ РФ / Скрин из видео: TikTok

Сначала Газманов назвал "самым русским супом" украинский борщ, который с июля 2022 года является зарегистрированным ЮНЕСКО как достояние Украины. Певец присвоил стране-агрессору и традиционную закуску с хлебом, салом и луком.

Он также включил в этот список квас, первое письменное упоминание о котором датируется 989 годом времён Киевской Руси, и даже Киев, назвав его, согласно пропагандистским тезисам, "самым русским городом". О том, как российская армия полегла в полях и лесах под Киевом, который угрожала взять за три дня, певец постеснялся упомянуть.

Олег Газманов назвал Киев русским / Скрин из видео: TikTok

Абсурдные заявления Газманова вызвали негативную реакцию в комментариях. Украинцы резонно заметили, что воровство — это все, на что способна страна-агрессор.

Олег Газманов возмутил украинцев/ Скрин из видео: TikTok

Олег Газманов назвал борщ российским / Скрин из видео: TikTok

Комментаторы осудили Газманова / Скрин из видео: TikTok

​​

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российский певец Олег Газманов, известный своей поддержкой войны РФ против Украины, лишился колоссальной суммы денег. По данным пропагандистских СМИ, артист потерял почти 600 миллионов рублей (около 7 миллионов долларов), вложившись в сомнительный проект.

Также Филипп Газманов, старший сын яро поддерживающего войну против Украины российского певца Олега Газманова, отказался от фамилии приемного отца. Молодой человек взял девичью фамилию матери — теперь во всех документах он числится как Муравьев.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Олег Газманов Олег Газманов - российский певец-путинист. Поддержал аннексию Крыма в 2014 году. В 2015 артиста блокировали в Сети по обвинению в милитаризме. Из-за поддержки вторжения рф в Украину 5 марта 2022 года объявлен в международный розыск; в Украине на него завели уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины. С 6 октября 2022 года находится под санкциями всех стран ЕС, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред