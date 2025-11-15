Ждало трое: Цимбалюк рассказал, сколько ему предлагали за интим

Тарас Цимбалюк сделал неожиданное признание о своей личной жизни.

Тарас Цимбалюк рассказал о необычном предложении / Коллаж Главред, фото скриншот

Главный герой популярного украинского шоу "Холостяк – актер Тарас Цимбалюк раскрыл неожиданное предложение, которое поступило ему от поклонниц его творчества.

Как рассказал он в проекте Upgrade, несколько лет назад ему поступило предложение от девушек.

"Несколько лет назад мне девушки видео присылали — были доказательства того, что они меня ждут. Они мне говорили: „Ну сколько ты хочешь?" Я смеялся и отправлял смайлики „ха-ха" на эти все видео. И они написали: „Мы тебе платим 5 000 долларов если ты к нам приедешь сейчас на час". И ждало меня три девушки", — рассказал артист.

Тарас Цимбалюк стал новым холостяком / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Цимбалюк также признался, что ранее был любвеобильным и имел немало партнерш, но уже не ведет статистику.

"Честно, я не могу на него ответить. Я реально не знаю. Эта история на какой-то статистический вайб меня не вдохновила. Это совсем неважно на самом деле. Потому что этот студенческий вайб и набор чисто на статистику — это сомнительное такое дело. Сейчас мне не хочется расфокусироваться, а хочется объединяться в этом уникальном процессе с человеком, который может дать эту самую энергию, которую я ему даю", — пояснил Тарас.

Отметим, как сообщал Главред, ране актер Тарас Цимбалюк – сделал свой выбор. Во время церемонии роз точилась настоящая интрига между участницами, но Цимбалюк сумел сделать свой выбор.

Ранее Лиза Ющенко, которая живет в стране-террористе РФ и за время полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не высказала свою позицию, едва ли не впервые показала своего мужа-россиянина.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

