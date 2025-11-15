Ждало трое: Цимбалюк рассказал, сколько ему предлагали за интим

Кратко:
- Что предложили Цимбалюку
- За какую сумму
Главный герой популярного украинского шоу "Холостяк – актер Тарас Цимбалюк раскрыл неожиданное предложение, которое поступило ему от поклонниц его творчества.
Как рассказал он в проекте Upgrade, несколько лет назад ему поступило предложение от девушек.
"Несколько лет назад мне девушки видео присылали — были доказательства того, что они меня ждут. Они мне говорили: „Ну сколько ты хочешь?" Я смеялся и отправлял смайлики „ха-ха" на эти все видео. И они написали: „Мы тебе платим 5 000 долларов если ты к нам приедешь сейчас на час". И ждало меня три девушки", — рассказал артист.
Цимбалюк также признался, что ранее был любвеобильным и имел немало партнерш, но уже не ведет статистику.
"Честно, я не могу на него ответить. Я реально не знаю. Эта история на какой-то статистический вайб меня не вдохновила. Это совсем неважно на самом деле. Потому что этот студенческий вайб и набор чисто на статистику — это сомнительное такое дело. Сейчас мне не хочется расфокусироваться, а хочется объединяться в этом уникальном процессе с человеком, который может дать эту самую энергию, которую я ему даю", — пояснил Тарас.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ране актер Тарас Цимбалюк – сделал свой выбор. Во время церемонии роз точилась настоящая интрига между участницами, но Цимбалюк сумел сделать свой выбор.
Ранее Лиза Ющенко, которая живет в стране-террористе РФ и за время полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не высказала свою позицию, едва ли не впервые показала своего мужа-россиянина.
Вас также может заинтересовать:
- Актер-военный раскрыл правду о Тарасе Цимбалюке и его волонтерстве
- Кого Тарас Цимбалюк отправил домой из проекта "Холостяк"
- "Это конечно вырезали": участница "Холостяка" раскрыла, почему ушла от Цимбалюка
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред