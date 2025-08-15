Муж Лорак Исаак Виджраку сделал очередное признание своей жене-предательнице.

Ани Лорак, Исаак Виджраку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Муж российской певицы Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ Исаак Виджраку, опубликовал пост-откровение на своей странице в Instagram.

Он опубликовал черно-белое фото, где танцует с запроданкой и написал небольшой текст.

"Бывают моменты, когда жизнь просто останавливается… и всё, что существует, — это общий смех, понимающий взгляд и два сердца, бьющиеся как одно. Любовь — это не только поцелуи, объятия или обещания; это возможность вместе праздновать жизнь, каждое мгновение, как будто оно последнее. Потому что, в конце концов, истинное богатство — это смеяться до слёз, танцевать, как будто никто не видит, и чувствовать, что здесь и сейчас… ничего не упущено", - философствует

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

