“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде

Снимок певицы в соцсети за несколько часов собрал десятки тысяч лайков.
Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в вечернем наряде, снимок расхвалили.
Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за четыре часа оно собрало более 50 тысяч лайков.
Исполнительница позировала в длинном черном платье с разрезом, в зеленых босоножках и дополнила образ маленькой сумочкой.
Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. “Сногсшибательная Настенька”, — считает alekseiglushchenko8682. “Ножки — огонь!”, — написал nikolaiperekokin. “Какая хорошенькая)”, — отметила gorda_i.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских попала в больницу с отравлением, ей поставили капельницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.