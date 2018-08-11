“Сногсшибательная Настенька”. В Сети расхвалили фото Каменских в вечернем наряде

Настя Каменских позировала в вечернем наряде / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в вечернем наряде, снимок расхвалили.

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за четыре часа оно собрало более 50 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в длинном черном платье с разрезом, в зеленых босоножках и дополнила образ маленькой сумочкой.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. “Сногсшибательная Настенька”, — считает alekseiglushchenko8682. “Ножки — огонь!”, — написал nikolaiperekokin. “Какая хорошенькая)”, — отметила gorda_i.

Настя Каменских позировала в вечернем наряде / instagram.com/kamenskux

Ранее сообщалось, что Настя Каменских попала в больницу с отравлением, ей поставили капельницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.