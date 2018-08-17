Евгений Леонов-Гладышев известен ролью в "Убойной силе" / kino-teatr.ru

В Санкт-Петербурге в городскую больницу №3 с черепно-мозговой травмой попал известный актер Евгений Леонов-Гладышев.

Мужчина получил травму при падении и был доставлен в реанимацию нейрохирургического отделения.

У Леонова-Гладышева диагностировано кровоизлияние в мозг, актера прооперировали и диагностировали кровоизлияние в мозг, пишет 78.ru.

Отметим, что Леонов-Гладышев известен, в частности, по ролям в "Убойной силе", "Месте встречи изменить нельзя", "Сибириаде". Всего актер, удостоенный звания народного артиста РФ, сыграл более чем в 80 фильмах и сериалах.

Напомним, ранее сообщалось, что на 67-м году жизни скончался народный артист РФ, актер театра "Современник" Анатолий Узденский.