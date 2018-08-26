"Язык без костей": Пугачева посоветовала Вайкуле помолчать после скандального заявления о Крыме

Лайма Вайкуле / showbiz.delfi.ua

Знаменитая российская певица Алла Пугачёва заявила о том, что у латвийской певицы Лаймы Вайкуле "язык без костей", и ей лучше молчать.

Соответствующее видео опубликовал в Instagram муж Пугачевой Максим Галкин и подписал его "Языковые споры".

"Покажи язык. Я так знала. У тебя язык без костей. С таким языком надо молчать", - заявила Пугачева Вайкуле.

Напомним, Вайкуле заявила о том, что не поедет с концертами в аннексированный Россией Крым, несмотря на щедрые финансовые предложения.

Как ранее сообщалось, в России Вайкуле предрекли проблемы из-за позиции по Крыму.