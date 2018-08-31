Быстряков рассказал о тайных записках Кобзона

Иосиф Кобзон делал тайные записи / Фото: 24smi.org

У скончавшегося накануне народного артиста СССР Иосифа Кобзона был так называемый "блокнот дел", куда он записывал пометки и напоминания о том, кому и чем может помочь.

О тайных записях легендарного певца рассказал украинский композитор Владимир Быстряков, пишут "Дни.ру".

"Этому протезы, этому квартиру, этого восстановить на работу, этому – путевку", – подчеркнул Быстряков, говоря о блокноте Кобзона.

Напомним, певец, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет в четверг, 30 августа. В 2004 году у него было обнаружено онкологическое заболевание, ему сделали первую операцию. Кобзона похоронят в Москве на Востряковском кладбище.

Кобзон оставил своим детям (сыну и дочери) и внукам (у артиста их 10) наследство стоимостью почти миллиард рублей.