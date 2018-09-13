Внучка Софии Ротару поразила поклонников повседневным образом

Соня Евдокименко покрасовалась в повседневном наряде / Фото: Instagram/Соня Евдокименко

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая недавно отметила 17-летие, восхитила поклонников недавними фото.

Начинающая модель опубликовала в Instagram пару фото с отдыха в Ялте. На снимках она запечатлена в наряде цвета хаки: модной вещью сезона лето-весна 2018 велосипедках и оверсайз свитшоте. Образ юная модель дополнила белыми кроссовками.

Подписчики Евдокименко расхвалили ее красоту.

"Наша королева", "Вашу красоту невозможно описать словами", "Лапочка!", "Настоящая красавица! Просто великолепна!", - расхваливали подписчики.

Ранее Соня Евдокименко покорила Сеть шикарными снимками с отдыха.