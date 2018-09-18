"Как резиновая кукла из секс-шопа": Анна Седокова разозлила поклонников странным видом губ

Анна Седокова возмутила фанатов размером губ / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова нарвалась на критику из-за фото своих губ.

На своей странице в Instagram она выложила пикантный снимок, на котором запечатлена в лаковом черном топе, с ярким макияжем и пухлыми губами. Фото она сопроводила хештегом "духарюсь на камеру".

Подписчики не оценили фешн-образ Седоковой, и раскритиковали ее за размер губ.

"Такое ощущение, что герпес на губах", "Рабочие губки", "Что с губами?", "Губы страх. Как резиновая кукла из секс-шопа, при чем дешевая", "Аня, хорош уже накачивать губки...перебор. Очень вульгарно", - возмущались подписчики.

Ранее Анна Седокова похвасталась идеальным прессом в стильном образе.