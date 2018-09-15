Анна Седокова похвасталась идеальным прессом в стильном образе

Знаменитость позировала в коротком топе и длинной юбке.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова восхитила поклонников фигурой.
На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует в коротком топе с длинными рукавами, длинной юбке и нюдовых лодочках.
Поклонники отметили, что такой стильный образ певице к лицу, и расхвалили ее фигуру.
"Красавица! Умница! И просто шикарная", "Красотка", "Вот это пресс!", "Прям полоска пресса на животике", - оставляли комплименты подписчики.
Я помню, как меня уволили в первый раз. Ничего не предвещало беды. Я проснулась в 4.15 утра. В 4.30 я уже сидела в маршрутке, которая забирала работников нашего утроенного шоу по районам и привозила к 5.30 на работу. Я, как обычно, приготовилась вести свой утренний эфир и вдруг ко мне подошла девушка. Просто ассистент. И шёпотом произнесла - "Вы уволены. В эфире уже другая пара". Я вышла из здания и не понимала, как быть. Ведь я пообещала Маме, что куплю ей новый телевизор. Она же ждёт. У неё был старенький такой. Мне казалось, что после такого позора меня не возьмут больше никуда. Ведь меня "уволили". Я дала себе пореветь минут семь и потом сказала себе "соберись тряпка". Через месяц я пела в лучшей группе наших стран , а с каналом мы до сих пор дружим. Просто теперь они мне платят во много раз больше ?
Ранее Анна Седокова возмутила фанатов пикантными снимками.