Анна Седокова похвасталась идеальным прессом в стильном образе

Анна Седокова похвасталась подтянутой фигурой / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова восхитила поклонников фигурой.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует в коротком топе с длинными рукавами, длинной юбке и нюдовых лодочках.

Поклонники отметили, что такой стильный образ певице к лицу, и расхвалили ее фигуру.

"Красавица! Умница! И просто шикарная", "Красотка", "Вот это пресс!", "Прям полоска пресса на животике", - оставляли комплименты подписчики.

Ранее Анна Седокова возмутила фанатов пикантными снимками.