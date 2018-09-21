Comic Con Ukraine: где и когда пройдет международный фестиваль

21 сентября 2018, 14:44

Мероприятие посетит звезда "Властелина колец".

Comic Con Ukraine
Comic Con Ukraine пройдет 22-23 сентября / https://www.facebook.com/comicconukraine/

В Киеве состоится международный конвент косплей-культуры Comic Con Ukraine. Фаны косплей культуры, аниме, фентези, манги и другие представители гик-искусства смогут не только перевоплотиться в любимых героев, запастись свежими изданиями комиксов, поучаствовать в геймерских турнирах. Кроме того, участники смогут выиграть 100 000 гривен на грандиозном Косплей шоу.

Мероприятие состоится 22-23 сентября на на территории Арт-завода "Платформа". По словам организаторов, событие будет придерживаться классического американского образца Comic Con, который впервые прошел в США почти 50 лет назад и пустил свои корни по всему миру. 

Специальным ведущим Comic Con Ukraine станет латвийский видеоблогер Стас Давыдов.

Стас Давыдов
Стас Давыдов / https://www.facebook.com/comicconukraine/

Программа Сomic Con Ukraine 2018

1. Польская выставка моделей вселенной Star Wars.

2. Игровые турниры по Overwatch, CS:GO, Dota 2, Hearthstone.

3. Официальные стенды от компаний кинопроката и игровых разработчиков.

4. Аллея художников и комиксов.

5. Выставка к сотой годовщине чешского комикса.

6. Cosplay- и Cover Dance-шоу.

7. Фентезийный квест-лабиринт – эпические приключения с рыцарями и гоблинами.

8. Выступления музыкальных коллективов.

Звездные гости конвента

Британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам "Властелин колец", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Затерянный мир".

Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис / https://www.facebook.com/comicconukraine/

Американский актер Брайан Декарт, звезда видеоигры Detroit: Become Human, в которой сыграл роль андроида Коннора. А также его жена, Амелия Роуз Блэр, звезда сериалов "Крик" (Scream), "Анатомия Грей" (Grey's Anatomy), "Менталист" (The Mentalist) и многих других.

Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр
Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр / https://www.facebook.com/comicconukraine/

Колумбийский художник Джон "Jago" Герра, известный серией интернет-комиксов Living with Hipstergirl and Gamergirl.

В состав жюри главного Cosplay шоу войдут четыре косплеера с мировым именем: Enji Night, Bellatrixa Aiden, Alex Sunji и Pugoffka.

Приобрести билеты на международный фестиваль можно онлайн.

Ранее CD Projekt RED показали целый час геймплея Cyberpunk 2077.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Comic Con Ukraine
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:03
Легкий вертолет, новый беспилотник и гроза дронов: в Украине испытали оружие и военную технику
14:44
Comic Con Ukraine: где и когда пройдет международный фестиваль
14:37
"Резкое похолодание, бури": народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале октября Видео
14:27
Охота и нелегальная рубка дерева: журналисты раскрыли тайны резиденции "Залесье" Видео
14:12
В Киеве голая женщина "отожгла" на дороге, опубликовано видео Видео
13:47
На Запорожье в аварии погибли четыре человека: опубликованы фото и видео с места ДТП Фото Видео
13:39
Сестры Хадид и Кендалл Дженнер прошлись по подиуму без белья: опубликованы "горячие" фото Фото
13:29
Украина направила России ноту о непродлении Договора о дружбе
13:27
Долги МВФ будет отдавать не одно поколение украинцев - Рабинович
13:08
Нефтяная империя Медведчука: журналисты рассказали, как кум Путина возвращается в большую политику Видео
13:04
"Х*ром любите посверкать привселюдно?": скандальный Панин взбудоражил Сеть голыми фото
12:41
Брат скандальной Ани Лорак "повязан" с "отжатым" у "Укроборонпрома" бизнес-проектом для армии Видео
12:20
Волкер раскрыл, чем отличаются позиции США и России по Украине Видео
12:17
"Оргазм для ушей": Настя Каменских "взорвала" Сеть пикантным lyric-видео Видео
12:11
Почему Порошенко не подходит на роль борца с Россией мнение
11:58
"Теперь у Москвы нет табу": эксперт рассказала об опасности разрыва "дружбы" с Россией
11:50
Волкер сказал, чем Порошенко отличается от Путина Видео
11:35
Скончался экс-премьер Украины Виталий Масол
11:25
"Лучший сон за последнее время". В Сети потроллили "Динамо" за ничью с "Астаной" Фото Видео
11:24
23-летняя математик стала "Мисс Украина-2018" Фото Видео
11:20
Украинские чиновники решились на санкции против химических заводов в Крыму
11:00
Украинская спортсменка стала самой юной чемпионкой мира по дзюдо
10:45
Девушка дня Instagram: красотка с идеальными формами Анастасия Загребина Фото
10:41
Хацкевич сказал, что подвело "Динамо" в матче с "Астаной" Фото Видео
10:31
Дураки - главная беда Украины мнение
10:11
"Путин все мельчает": политолог потроллил фото президента РФ с женского форума
10:10
Международный день мира: что за праздник и как отмечать
09:37
На Николаевщине к больнице подкинули младенца с ссадинами и синяками, опубликованы фото 18+
09:36
Юго-восток подчистят под "угрозу реванша" мнение
09:25
Во Вьетнаме скончался президент страны Чан Дай Куанг
09:10
На Прикарпатье авто "шишки" из полиции убило велосипедиста Видео
09:09
Конец немного предсказуем. В деятельности "отравителей" Скрипалей обнаружили "украинский след"
08:45
"Резкое похолодание, дожди": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных Видео
08:40
Все в суд. Порошенко подал иск против британского ВВС за клевету
08:20
"Точка кипения": ветеран разведки рассказал, как освободить Донбасс
08:09
Украина попала в ловушку: как Порошенко развязал руки Путину мнение
08:00
"Что за калоши?": в Сети раскритиковали фото Ани Лорак в коротком деловом наряде Видео
07:55
Чат с российским журналистом Александром Сотником
07:48
Обряды на осеннее равноденствие-2018: как поймать удачу и привлечь побольше денег
07:40
Скандальный наместник Киево-Печерской лавры угодил в базу "Миротворца" Видео
07:32
Рождество Пресвятой Богородицы: поздравления на словах и в анимированных открытках Фото
07:16
Курс от НБУ: евро пересек психологическую отметку Видео
07:12
"Не могу назвать свою родину гангреной": Сергей Жадан рассказал, что делать с Донбассом
06:57
Путин перешел к прямым угрозам Украине мнение
06:34
Звезда "Спасателей Малибу" полностью оголилась на камеру: горячие фото Фото
06:15
Ученые рассказали, стоит ли заниматься сексом на первом свидании
05:54
Автокефалия УПЦ: политолог назвал главный страх РПЦ
05:31
Пьяный мужчина сиганул из такси, услышав стоимость проезда. И умер
04:39
Рождество Пресвятой Богородицы-2018: как празднуют Видео
04:16
Звезда "50 оттенков серого" похвасталась пышной грудью
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять