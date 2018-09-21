Comic Con Ukraine: где и когда пройдет международный фестиваль

Comic Con Ukraine пройдет 22-23 сентября / https://www.facebook.com/comicconukraine/

В Киеве состоится международный конвент косплей-культуры Comic Con Ukraine. Фаны косплей культуры, аниме, фентези, манги и другие представители гик-искусства смогут не только перевоплотиться в любимых героев, запастись свежими изданиями комиксов, поучаствовать в геймерских турнирах. Кроме того, участники смогут выиграть 100 000 гривен на грандиозном Косплей шоу.

Мероприятие состоится 22-23 сентября на на территории Арт-завода "Платформа". По словам организаторов, событие будет придерживаться классического американского образца Comic Con, который впервые прошел в США почти 50 лет назад и пустил свои корни по всему миру.

Специальным ведущим Comic Con Ukraine станет латвийский видеоблогер Стас Давыдов.

Стас Давыдов / https://www.facebook.com/comicconukraine/

Программа Сomic Con Ukraine 2018

1. Польская выставка моделей вселенной Star Wars.

2. Игровые турниры по Overwatch, CS:GO, Dota 2, Hearthstone.

3. Официальные стенды от компаний кинопроката и игровых разработчиков.

4. Аллея художников и комиксов.

5. Выставка к сотой годовщине чешского комикса.

6. Cosplay- и Cover Dance-шоу.

7. Фентезийный квест-лабиринт – эпические приключения с рыцарями и гоблинами.

8. Выступления музыкальных коллективов.

Звездные гости конвента

Британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам "Властелин колец", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Затерянный мир".

Джон Рис-Дэвис / https://www.facebook.com/comicconukraine/

Американский актер Брайан Декарт, звезда видеоигры Detroit: Become Human, в которой сыграл роль андроида Коннора. А также его жена, Амелия Роуз Блэр, звезда сериалов "Крик" (Scream), "Анатомия Грей" (Grey's Anatomy), "Менталист" (The Mentalist) и многих других.

Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр / https://www.facebook.com/comicconukraine/

Колумбийский художник Джон "Jago" Герра, известный серией интернет-комиксов Living with Hipstergirl and Gamergirl.

В состав жюри главного Cosplay шоу войдут четыре косплеера с мировым именем: Enji Night, Bellatrixa Aiden, Alex Sunji и Pugoffka.

Приобрести билеты на международный фестиваль можно онлайн.

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