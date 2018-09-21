Comic Con Ukraine: где и когда пройдет международный фестиваль

Мероприятие посетит звезда "Властелина колец".
В Киеве состоится международный конвент косплей-культуры Comic Con Ukraine. Фаны косплей культуры, аниме, фентези, манги и другие представители гик-искусства смогут не только перевоплотиться в любимых героев, запастись свежими изданиями комиксов, поучаствовать в геймерских турнирах. Кроме того, участники смогут выиграть 100 000 гривен на грандиозном Косплей шоу.
Мероприятие состоится 22-23 сентября на на территории Арт-завода "Платформа". По словам организаторов, событие будет придерживаться классического американского образца Comic Con, который впервые прошел в США почти 50 лет назад и пустил свои корни по всему миру.
Специальным ведущим Comic Con Ukraine станет латвийский видеоблогер Стас Давыдов.
Программа Сomic Con Ukraine 2018
1. Польская выставка моделей вселенной Star Wars.
2. Игровые турниры по Overwatch, CS:GO, Dota 2, Hearthstone.
3. Официальные стенды от компаний кинопроката и игровых разработчиков.
4. Аллея художников и комиксов.
5. Выставка к сотой годовщине чешского комикса.
6. Cosplay- и Cover Dance-шоу.
7. Фентезийный квест-лабиринт – эпические приключения с рыцарями и гоблинами.
8. Выступления музыкальных коллективов.
Звездные гости конвента
Британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам "Властелин колец", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Затерянный мир".
Американский актер Брайан Декарт, звезда видеоигры Detroit: Become Human, в которой сыграл роль андроида Коннора. А также его жена, Амелия Роуз Блэр, звезда сериалов "Крик" (Scream), "Анатомия Грей" (Grey's Anatomy), "Менталист" (The Mentalist) и многих других.
Колумбийский художник Джон "Jago" Герра, известный серией интернет-комиксов Living with Hipstergirl and Gamergirl.
В состав жюри главного Cosplay шоу войдут четыре косплеера с мировым именем: Enji Night, Bellatrixa Aiden, Alex Sunji и Pugoffka.
Приобрести билеты на международный фестиваль можно онлайн.
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