CD Projekt RED показали целый час геймплея Cyberpunk 2077

Польская студия CD Projekt RED, известная свое классической трилогией Witcher ("Ведьмак") по роману Анджея Сапковского, в понедельник, 27 августа, показала целый час геймплея своей новой игры Cyberpunk 2077.

До этого разработчики привозили находяющуюся в разработке RPG на игровые выставки E3 и Gamescom, но показывали ее только журналистам за закрытыми дверями.

В ролике главный герой (для демонстрации выбрали женскую версию персонажа) V и ее напарник Джеки помогают агенту корпорации "Милитек" накрыть банду "Вихрь" и добывают дрона-паука.

Показан процесс создания персонажа. Согласно разработчикам, от пола главного героя будет зависеть отношение окружающих к нему. Преимущество женского протагониста - к ней будут относиться несколько мягче, чем к мужчине.

Читайте такжеRockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption IIВ игре будет много разного транспорта, погонь и стрельбы из автомобиля. Также при вождении появляется вид от третьего лица.

Кроме перестрелки с использованием способностей в начале видео была показана квартира V, где, помимо прочего находится арсенал и гардероб.

Также в ролике демонстрируется процесс установки аугментаций в тело. Игрок, улучшая своего персонажа, наблюдает за всем происходящим со стороны.

Большинство квестов можно будет проходить как дипломатичным путем, так и с помощью насилия.

Cyberpunk 2077 выйдет одновременно на PC (GOG, Steam), PlayStation 4 и Xbox One. Системные требования на ПК пока остаются в тайне.

Точная дата релиза в данный момент также не известна, но, поскольку проект заявлен для платформ текущего поколения, аналитики предполагают, что анонс релиза состоится летом 2019 года, а в продажу игра поступит осенью того же года.

Напомним, что первый геймплейный трейлер, впервые показанный на выставке E3-2018, выглядел следующим образом: