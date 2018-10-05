"А эта все задницы выставляет": Анна Седокова показала ягодицы крупным планом

5 октября 2018, 10:55

Певица похвасталась аппетитными формами.

Анна Седокова
Анна Седокова показала ягодицы / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова возмутила подписчиков вульгарным фото своих ягодиц.

На своей странице в Instagram она выложила селфи, на котором позирует в слитном купальнике в красно-белую полоску, акцентируя внимания на бедрах и на "пятой точке".

"Не буду делать вид, что не знаю, как тебе нравится", - написала Седокова.

Подписчики возмутились такому откровенному фото, и раскритиковали певицу за постоянную демонстрацию ягодиц.

"А эта все задницы выставляет", "Пошло", "Опять эта жопа! Сколько уже можно?", "Ну это слишком вульгарно", "У кого шпагат рулит, у кого попа", - писали юзеры.

Ранее Анну Седокову разнесли за селфи – подражание Ани Лорак.

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Анна Седокова
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