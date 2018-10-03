"Закос под Ани Лорак": Анну Седокову разнесли за селфи

Анна Седокова показала новое селфи / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова удивила фанатов новым селфи, на котором они ее едва узнали.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором позирует вчерном кожаном топе с ярким макияжем.

Поклонники заметили, что на этом фото певицу едва узнать, и сравнили ее с Ани Лорак.

"Закос под Ани Лорак", "Не было бы подписано, что это Седокова – не узнала бы", "Когда фотошоп не твой конек", - возмущались подписчики.

Ранее Анна Седокова рассказала об одном из худших концертов в ее жизни.