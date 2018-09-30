"Адский привкус": Анна Седокова рассказала об одном из худших концертов в ее жизни

Анна Седокова пожаловалась, что пережила один из худших концертов в своей жизни / instagram.com/annasedokova

Работающая в Российской Федерации украинская певица Анна Седокова сообщила, что в субботу, 29 сентября, у нее был один из худших концертов в жизни.

Выступала на корпоративе, а потом лежала и ревела в номере час, поделались артистка на своей странице в Instagram.

"Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни… Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус", — отметил исполнительница.

По ее словам, корпоратив — это когда люди, у которых есть лишние деньги, приглашают себе артистов, чтобы они их веселили.

"И вот ты выходишь на сцену, прилетаешь, оставляя, того кого любишь, командой настраиваешься, красишься красиво, молитву читаешь перед сценой, благодаришь Бога за профессию перед сценой, а потом выходишь на нее... А люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим…", — добавила Седокова.

"Ты и так, и эдак и пошутила, и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им по*уй на тебя. Ты просто очередной клоун, который пришел их развлечь в этот очередной скучный день в их жизни", — подчеркнула певица.

Напомним, в начале августа 2017 года блогер Катерина Сиддикова сообщила, что в российской Казани Анна Седокова во время концерта оконфузилась — у исполнительницы сломался замок на платье.