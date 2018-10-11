"И через 9 месяцев новая лялька": Седокова удивила жарким фото с полуобнаженным мужчиной

Анна Седокова похвасталась упругой попой / instagram.com/annaupgraded

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала откровенное фото с новым мужчиной.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она обхватывает ногами торс накаченного молодого парня, целуя его.

"Через полторы недели выходит клип "Шантарам". Картина снятая Аланом Бадоевым. Однажды, глубоко раненая птица, уничтожает все, что любила. И всех, кто ее любит. Я не верю в то, что раны заживают. Они кровоточат, даже если это не видно. Они остаются в тебе, и другие не лечат. Только тот, кто нанес. Скоро", - написала исполнительница.

Как оказалось, этот снимок сделан во время сьемок клипа Седоковой на новую песню, а полуобнаженным мужчиной оказался партнер Анны по видео киевский актер Илья Силич.

Однако, подписчики артистки стали разносить ее за чрезмерную пошлость.

"А в порно сниматься не пробовала?", "Почему в трусах?", "И снова... голые задницы", "Вульгарщина толстожопая", "И через 9 месяцев новая лялька", - писали юзеры.

Ранее Анна Седокова показала постельное фото, и сверкнула грудью.