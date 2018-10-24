"Великолепно смотрится": жена Позитива из "Время и Стекло" показала идеальную фигуру

Жена Позитива обладает стройной фигурой / https://www.instagram.com/annchuk/

Супруга солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя рассказала о новом увлечении. Девушка стала заниматься йогой, и показала первые результаты.

На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала снимок, на котором она сделала стойку на руках.

"Если честно, никогда не могла подумать, что мне "зайдет" йога. Но сейчас это именно то, что нужно! Я осталась прежней, но другой, не знаю, как обьяснить. Я не сошла с ума, и не питаюсь солнцем. Главное, что появилось это внутренне спокойствие и внутренне равновесие", - написала дизайнер.

Поклонники Анны восхитились ее гибкостью и стройностью тела.

"Это великолепно смотрится", "Какая ты худенькая! Красавица. Молодец, йога-это дело святое!", "Ты молодец", - хвалили юзеры.

Ранее Анна Андрийчук-Завгородняя похвасталась идеальными формами в бикини.