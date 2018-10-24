"Великолепно смотрится": жена Позитива из "Время и Стекло" показала идеальную фигуру

Дизайнер решила заняться йогой.
Супруга солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя рассказала о новом увлечении. Девушка стала заниматься йогой, и показала первые результаты.
На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала снимок, на котором она сделала стойку на руках.
"Если честно, никогда не могла подумать, что мне "зайдет" йога. Но сейчас это именно то, что нужно! Я осталась прежней, но другой, не знаю, как обьяснить. Я не сошла с ума, и не питаюсь солнцем. Главное, что появилось это внутренне спокойствие и внутренне равновесие", - написала дизайнер.
Поклонники Анны восхитились ее гибкостью и стройностью тела.
"Это великолепно смотрится", "Какая ты худенькая! Красавица. Молодец, йога-это дело святое!", "Ты молодец", - хвалили юзеры.
Если честно, никогда не могла подумать, что мне "зайдёт" йога ??♀️ Но сейчас, это именно то, что нужно! Я осталась прежней, но другой, не знаю как обьяснить ? Я не сошла с ума и не питаюсь солнцем ? Главное, что появилось, это внутренне спокойствие и внутренне равновесие. Спасибо @dash.yoga за то, что учишь новому ?
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