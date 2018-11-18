Потап посвятил стихотворение Евгению Осину

Рэпер призвал "заглянуть в глаза музыканту".
Украинский продюсер, автор и исполнитель песен Потап посвятил стихи певцу Евгению Осину, который скончался в субботу, 17 ноября, в возрасте 54 лет.
Стихотворение Потап опубликовал у себя в Instagram.
"Загляните в глаза музыканта
Пока жив, никого он не просит
Дребезжание гитарного лада
Под Баре, распанахает осень
Слезы высохли и автоматы
На Cell Фоны мы все обменяли
Осень, жаль забрала тебя Осин
Пусть же музыка не умирает!" - написал Потап.
"От тоски и одиночества", "Любимые песни... не забыты...", "Шкода Осін забрала тебе осінь нормальний співак", "Жаль,сам себя погубил и не захотел принять помощь друзей...", "Светлая память", "смело, честно и в точку похоже... Вечная память! Жаль единственная дочка его забыла", - соболезнуют подписчики Потапа в комментариях к посту.
В субботу, 17 ноября, в Москве умер певец и музыкант Евгений Осин. Музыканту было 54 года. Осин стал известен как исполнитель хита "Плачет девушка в автомате". Текст песни - переписанное стихотворение поэта Андрея Вознесенского. В 1996 году выступал на предвыборной кампании Бориса Ельцина, когда первый президент России поднялся на сцену и станцевал вместе с артистами.