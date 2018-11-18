Потап посвятил стихотворение Евгению Осину

Евгений Осин / Time.kg

Украинский продюсер, автор и исполнитель песен Потап посвятил стихи певцу Евгению Осину, который скончался в субботу, 17 ноября, в возрасте 54 лет.

Стихотворение Потап опубликовал у себя в Instagram.

"Загляните в глаза музыканта

Пока жив, никого он не просит

Дребезжание гитарного лада

Под Баре, распанахает осень

Слезы высохли и автоматы

На Cell Фоны мы все обменяли

Осень, жаль забрала тебя Осин

Пусть же музыка не умирает!" - написал Потап.

"От тоски и одиночества", "Любимые песни... не забыты...", "Шкода Осін забрала тебе осінь нормальний співак", "Жаль,сам себя погубил и не захотел принять помощь друзей...", "Светлая память", "смело, честно и в точку похоже... Вечная память! Жаль единственная дочка его забыла", - соболезнуют подписчики Потапа в комментариях к посту.

В субботу, 17 ноября, в Москве умер певец и музыкант Евгений Осин. Музыканту было 54 года. Осин стал известен как исполнитель хита "Плачет девушка в автомате". Текст песни - переписанное стихотворение поэта Андрея Вознесенского. В 1996 году выступал на предвыборной кампании Бориса Ельцина, когда первый президент России поднялся на сцену и станцевал вместе с артистами.