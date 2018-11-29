"Отвратительный клип без какого-либо смысла": сеть разнесла новую видеоработу Ани Лорак

Ани Лорак презентовала новый клип / https://www.youtube.com/Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак, которая по политическим убеждениям сбежала в Россию, представила новый клип на песню "Сон".

Ролик появился на YouTube-канале артистки. Режиссером видео стал Станислав Морозов.

В клипе Лорак предстает в разнообразных нарядах: платье с пайетками с высоким разрезом, под которое артистка не надела нижнего белья, также в нюдовом платье в бельевом стиле, в наряде с длинным шлейфом и в латексном плаще необычного кроя.

Поклонники певицы оставили множество комментариев к клипу, но большинство из них негативные – фанаты считают, что песня красивая, а вот видео вышло "пустым" и бессмысленным.

"Мда, сразу видно, что не Бадоев... Клип, в отличие от песни, не тронул абсолютно, очень жаль", - отметил Кирилл Шафран.

"Такая красивая песня и такой отвратительный клип без какого-либо смысла. Режиссеру дизлайк", - считает Лиза.

"Впервые можно сказать о клипе - пусто после просмотра, клип - ни о чем, нет ни смысла, ни приятной картинки, ни-че-го... О каком сюжете в этом "шедевре" вообще можно говорить. В следующий раз обращайтесь к Бадоеву, Каролина. Этому режиссеру не удалось передать всю глубину текста данной песни. Абсолютное "нет" данному клипу. С расстройством и разочарованием - лайка не будет за такой клип. Хотя песня хорошая", - написала Светлана Озвенчук.

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