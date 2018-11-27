"Приобнял как свою женщину": Ани Лорак поразила сеть фото с известным певцом

Лорак похвасталась дружбой с Лазаревым / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак удивила поклонников фото с российским певцом Сергеем Лазаревым.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором артист приобнимает аз талию Лорак, и держит ее за руку. Сама артистка запечатлена в черном облегающем комбинезоне в пайетки.

"Говорят, что дружбы не бывает в шоу-бизнесе, а я говорю бывает! Выполняю обещание, по вашим просьбам - фото с моим дорогим другом Сергеем Лазаревым", - подписала снимок певица.

Однако, фанаты посчитали, что Лорак и Лазарев смотрятся не как друзья, а как любовники, и им нужно быть вместе.

"Вы очень красивая пара! Вам надо быть вместе!", "Смотритесь как настоящие любовники", "Приобнял как свою женщину. Явно влюблен", "Сережа здесь очень похож на вашего мужа", - писали юзеры.

Ранее Ани Лорак получила престижную награду в Кремле.