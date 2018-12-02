Поклонников Шнурова обвинили в "лоховстве"

Сергей Шнуров / РИА Новости

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал поклонников творчества лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова "лохами" из-за того, что они вместе с ним "поют три буквы".

"Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тысяч лохов стоят и вместе с ним поют три буквы... Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого х*я, о котором говорит Шнур", - сказал Пригожин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, за мат в публичных необходимо штрафовать минимум на 10 млн руб. (около 4,2 млн грн).

Накануне Сергей Шнуров прокомментировал запрет Украины на въезд в страну для мужчин-граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в стихотворной форме.

Музыкант обратился к киевлянам, заявив, что притяжение и взаимное влияние двух народов - украинцев и россиян никуда не исчезнет, и пообещал приехать в Украину, когда ему будет за 60.