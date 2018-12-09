"Фитоняшка" Анна Седокова похвасталась фигурой в спортзале

Певица покрасовалась в коротком топе и облегающих леггинсах.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась фото с тренажерного зала.
На своей странице в Insragram артистка показала снимок, на котором позирует в коротком белом топе, оголяя живот, и обтягивающих черных лосинах.
Подписчики расхвалили формы певицы, назвав ее "фитоняшкой".
"Красивые ноги", "Фигурка дивная", "Животик, формы огонь", "Фитояшка", "Вы мой пример!", - оставляли комментарии подписчики.
Однажды в студеную зимнюю пору По скользкой тропе я карабкался в гору – И думал, крутые подъемы кляня: "Ну нет, альпинизм не прельщает меня!" Другою порою – по летнему зною – Я плыл от буйка. Но накрыло волною… И понял я, к берегу злобно гребя, Что в плаванье я не нашел бы себя. Однажды весенней порою на лыжи Я встал – только снег становился всё жиже, И, в лужу заехав, решил я: "Шалишь! Не мой это спорт! Обойдемся без лыж!" Однажды в осенние хмурые дали Я ехал по грязи, вращая педали – И, внешне заляпан, но внутренне горд, Я всею душою презрел велоспорт. И только добравшись домой, за обедом, Явил я сноровку и волю к победам. И, пав на диван, уходя в забытьё, Успел я понять, в чем призвание мое…
Ранее Анна Седокова покрасовалась фигурой в купальнике.