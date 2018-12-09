"Фитоняшка" Анна Седокова похвасталась фигурой в спортзале

Анна Седокова показала фото с тренажерного зала / https://www.instagram.com/annasedokova/?utm_source=ig_embed

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась фото с тренажерного зала.

На своей странице в Insragram артистка показала снимок, на котором позирует в коротком белом топе, оголяя живот, и обтягивающих черных лосинах.

Подписчики расхвалили формы певицы, назвав ее "фитоняшкой".

"Красивые ноги", "Фигурка дивная", "Животик, формы огонь", "Фитояшка", "Вы мой пример!", - оставляли комментарии подписчики.

Ранее Анна Седокова покрасовалась фигурой в купальнике.